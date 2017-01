O jurnalista a revistei de satira Charlie Hebdo demisioneaza pentru ca publicatia este "blanda" cu extremismul islamic

Una dintre cele mai cunoscute jurnaliste ale Charlie Hebdo, Zineb El Rhazoui, a acuzat saptamanalul ca se inclina in fata extremistilor islamici si ca nu mai indrazneste sa il portretizeze pe profetul Mohamed, citeaza News.ro.Anuntul plecarii sale a venit in ajunul comemorarii a doi ani de la atacul terorist care a avut loc in redactia de la Paris, cand au fost ucisi 12 oameni."Charlie Habdo a murit pe 7 ianuarie 2015", ziua in care redactia a fost atacata de doi teroristi, a declarat Rhazoui pentru AFP.In varsta de 35 de ani, ea este aparata si urmata permanent de politie, fiind cunoscuta drept cea mai protejata femeie din Franta. Rhazoui a pus la indoiala si "capacitatea revistei de a duce mai departe torta ireverentei si a libertatii absolute"."Libertatea cu orice pret este ceea ce am iubit la Charlie Hebdo, unde am lucrat in imprejurari potrivnice", a mai afirmat ea.Initial, Zineb El Rhazoui a spus in luna septembrie ca va parasi redactia, dupa ce revista a fost afectata de mai multe dispute interne si de plecarea caricaturistului Luz si a jurnalistului Patrick Pelloux. Insa nu a motivat atunci decizia. A spus doar ca lucrurile "nu mai sunt la fel dupa pierderea unui numar atat de mare de oamenii din echipa originala".Charlie Hebdo a atras atentia extremistilor islamici in 2006, cand a republicat mai multe desene cu Mohamed realizate de un danez."Avem impresia ca oamenii au devenit tot mai neingaduitori cu Charlie", a spus Laurent "Riss" Sourisseau, redactorul-sef al revistei, ce i-a urmat lui Stephane "Charb" Charbonnier, care a fost ucis in atacul din urma cu doi ani. "Daca am face acum o coperta cu un desen al profetului Mohamed cine ne-ar mai apara?".In urma cu un an, Riss a precizat ca profetul nu va mai fi desenat. "Ne-am facut treaba. Am aparat dreptul la caricatura", a afirmat el.Zineb El Rhazoui, care se afla in Maroc in momentul atacului, a spus ca "nu a scris niciun rand" pentru revista timp de un an, desi a publicat doua carti. Cea mai recenta este intitulata "Detruire le fascisme Islamique".