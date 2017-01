Pe scurt: Radio 21 a devenit Virgin Radio. Sport.ro isi schimba profilul si, pe langa sport, va difuza masiv seriale. O firma condusa de Alessandra Stoicescu - in actionariatul grupului Antena

Postul Radio 21 s-a transformat, luni, in Virgin Radio, schimbare pe care actionarii au solicitat-o anul trecut in urma scaderilor considerabile de audienta. CNA urmeaza sa discute, marti, o cerere a Pro TV privind schimbari considerabile in profilul si grila Sport.ro, canal ce va difuza, pe langa emisiuni sportive, si multe seriale rulate deja de celelalte posturi ale grupului, dar si reality show-uri. Tot marti, CNA urmeaza sa discute o modificare in actionariatul Antena TV Group, unde intra o companie condusa de Alessandra Stoicescu.