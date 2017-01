Norvegia, prima tara din lume care renunta la frecventa radio FM

Posturile de radio care emit in FM isi vor inceta emisia pe aceste frecvente incepand din aceasta saptamana, iar procesul va fi incheiat pana la finalul anului 2017, potrivit surselor guvernamentale.Tara nord-europeana trece de la emisia radio pe frecvente FM la cea in spectru digital - numita DAB (Digital Audio Broadcasting) - deoarece optiunile digitale ofera mai multe canale, o calitate audio mai buna, dar si posibilitatea furnizorilor de a face economii.''Principalul motiv pentru care Norvegia este prima (tara care renunta la aceasta frecventa) se datoreaza peisajului norvegian, cu fiorduri adanci, munti inalti si comunitati raspandite'', au aratat reprezentantii Guvernului intr-o declaratie. ''Acest lucru face ca transmisiunile in FM-ul norvegian sa fie deosebit de scump in comparatie cu alte tari'', precizeaza acestia.De la aceasta trecere vor fi exceptate numai posturile de radio foarte mici, locale, acestea putand emite in continuare in FM.In Norvegia nu exista posturi de radio care emit in AM.Potrivit celor care se opun acestei masuri, trecerea de la analog la digital va face ca circa doua milioane de masini sa nu mai aiba acces radio.