Facebook lanseaza un set de masuri pentru intarirea relatiei cu presa

Facebook a anuntat, miercuri, un asa-numit "Proiect Facebook pentru Jurnalism", ce consta intr-un pachet de masuri menite sa intareasca relatiile dintre reteaua sociala si presa, pachet ce vizeaza colaborarea pentru dezvoltarea de produse, noi modalitati prin care editorii de presa pot sa atraga venituri, dar si training pentru redactii si consumatorii de stiri, potrivit The Guardian . Sursa noteaza ca anuntul vine dupa intensificarea dezbaterilor privind rolul Facebook in distributia informatiei.In ultimele luni, reteaua sociala a fost tinta criticilor pentru modul cum a permis raspandirea de informatii false pe parcursul campaniei electorale din SUA, starnind totodata obiectii in randul industriei media pentru ca, alaturi de Google, atrage majoritatea covarsitoare a banilor de publicitate online, intr-o vreme cand redactiile sunt in continuare fortate sa-si diminueze costurile si sa dea afara jurnalisti, noteaza The Guardian.Sursa citata arata ca multe dintre masurile incluse in noul Proiect pentru Jurnalism au fost anuntate deja de mai multa vreme, dar acum sunt adunate intr-un pachet unitar. Astfel, compania urmareste sa isi intareasca angajamentul de sprijin pentru continutul oferit de presa.Multe redactii mari discuta deja cu o echipa a Facebook dedicata parteneriatelor cu presa, dar de acum vor avea acces la specialistii companiei pentru a dezvolta noi produse impreuna.Printre exemplele oferite: o noua modalitate de a prezenta pachete de materiale jurnalistice pe Facebook, asa-numitele "colectii"; noi formate de reclama; un instrument ce permite cititorilor sa se aboneze direct din Facebook la publicatiile care ii intereseaza.