Facebook va filtra stirile false in Germania

Forbes scrie ca graba Facebook de a lansa proiectul ar putea fi motivata de un proiect de lege aflat in dezbatere, care prevede amenzi de 500.000 de euro pentru fiecare dezinformare aparuta si nestearsa in 24 de ore.Noul sistem le va permite utilizatorilor Facebook sa raporteze un articol ca "fals", Sesizarea va fi trimisa organizatiei independente Correctiv (cu baza in Berlin), care o o examina. Daca articolul va fi considerat necredibil, va fi semnalat ca "disputat".Utilizatorii vor putea in continuare sa o distribuie pe Facebook, dar vor primi un avertisment. Articolele necredibile vor fi mai putin vizibile in paginile utilizatorilor.In decembrie, Facebook a inceput un proiect similar in SUA, facand parteneriate cu organizatii media precum ABC News si AP si organizatii independente de verificare a autenticitatii unor aticole.Initiativa Facebook vine la capatul unui an de controverse acesrbe privind algoritmul de promovare a unor articole false pe reteaua sociala. Imaginea si credibilitatea Facebook au fost grav afectate de dezvaluiri privind modul in care actori independenti sau conectati la propaganda rusa au reusit sa inflameze spatiul virtual prin intermediul unor articole complet false.