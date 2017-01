Publicitarii din Europa cer amanarea unor noi reguli europene privind comunicatiile din cauza impactului asupra industriei

"In prezent, reprezentantii industriei sunt ingrijorati ca revizuirea Directivei privitoare la serviciile mass-media audiovizuale si a celei ce vizeaza protectia datelor cu caracter personal in online ar putea genera restrictii suplimentare, ce vor afecta piata digitala europeana si ar limita potentialul acesteia de a stimula competitia si de a crea noi locuri de munca", se arata in comunicatul citat.Reamintim ca o propunere de regulament a Comisiei Europene privind viata privata si comunicatiile electronice, care va spori protectia vietii private, ar putea avea un impact major asupra modului in care functioneaza publicitatea online, via colectarea datelor personale ale utilizatorilor europeni.Raportul invocat de industria europeana a publicitatii a fost realizat de Deloitte si publicat de World Federation of Advertisers. Studiul ( atasat ) sustine ca fiecare euro cheltuit in publicitate genereaza o contributie de sapte ori mai mare la PIB, incurajeaza inovatia, sprijina ocuparea fortei de munca si contribuie la finantarea unor servicii vitale pentru societate.Folosind modelarea econometrica, studiul a aratat ca publicitatea creeaza aproximativ sase milioane de locuri de munca la nivelul Uniunii Europene si genereaza venituri in valoare de 4,6% din PIB-ul european.