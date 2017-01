Un actionar minoritar al CME, grupul ce detine Pro TV, cere din nou vanzarea companiei

"Board-ul CME s-a concentrat si se concentreaza ferm, in continuare, sa actioneze cat poate de bine in interesul tuturor actionarilor CME si se angajeaza sa continue strategiile ce sustin acest obiectiv".

Potrivit Reuters, TCS Capital Management, ce detinea la data de 12 ianuarie o participatie de 13,4% in CME, sustine ca o vanzare ar produce rezultate bune, avand in vedere activele pe care grupul media le detine in cele sase tari central si est europene unde este prezent. TCS mai mentioneaza ca poarta discutii cu CME referitoare la "preocuparile fata de performanta slaba a CME pe bursa" si ca a sugerat si inlocuirea conducerii grupului.Reuters citeaza si pozitia CME, companie listata la Praga si pe Nasdaq si unde actionar majoritar este conglomeratul Time Warner:Este a doua astfel de interventie din partea TCS Capital Management, dupa decembrie 2015 cand Eric Semler, managerul TCS (pe atunci cu o participatie de 10,9% in CME), cerea angajarea unui consultant financiar pentru vanzarea grupului media, dupa cum nota, la acea data, Orlando Nicoara , citand SeekingAlpha.com.