​Membri CNA, atitudini diferite dupa demonstratiile de duminica. Dorina Rusu: Forul audiovizual e o institutie aflata in blocaj, ineficienta si nefunctionala. Radu Herjeu - ironii pe seama protestatarilor

Dorina Rusu, numita in CNA la propunerea presedintelui Klaus Iohannis, arata luni, intr-un comunicat de presa, ca forul audiovizual a ajuns sa nu-si mai indeplineasca misiunea de garant al interesului public pentru ca sedintele nu mai au loc: "Nu este vorba aici despre cum anume ar trebui sa arate deciziile luate, prin vot, de membrii Consiliului. Nu este vorba nici despre faptul că CNA ar trebui să ia decizii sub presiunea străzii. Dar este vorba despre faptul că institutia nu face nimic, atunci când legea i-o cere."Dorina Rusu arata ca de la inceputul anului CNA s-a intrunit doar de doua ori si ca institutia, prin lipsa de activitate si de reactie, "lasa loc liber derapajelor de orice fel in spatiul audiovizual".Consiliul National al Audiovizualului este una dintre tintele protestelor din zilele acestea si este una dinte institutiile cele mai blamate de opinia publică, în ultima vreme. Pe bună dreptate, căci institutia nu-si indeplineste misiunea care ii este atribuită prin lege, aceea de garant al interesului public în domeniul comunicarii audiovizuale.Ca membru CNA, am facut multe autosesizari în legătură cu ceea ce consider a fi încălcări grave ale legislatiei de către posturile de televiziune, atat cu privire la felul in care au fost relatate si comentate protestele din 22 ianuarie, cat si cu privire la alte incalcari. Dar deciziile se iau în sedintele Consiliului, care, din lipsa de cvorum, nu au loc. Pentru o sedinta, e nevoie de prezenta a 8 din cei 11 membri ai Consiliului. Din diferite motive, unii dintre membrii Consiliului lipsesc constant, fapt care face imposibila intrunirea cvorumului de sedinta.Consiliul National al Audiovizualului este o institutie aflata in blocaj, ineficienta si nefunctionala, care, prin lipsa ei de activitate si de reactie, lasa loc liber derapajelor de orice fel in spatial audiovizual din Romania, dar si interpretarilor privind politizarea institutiei. Cum să nu existe interpretari politice ale lipsei de reaactie a CNA, când în fiecare zi, pe câteva posturi TV, se petrec încălcari ale legislatiei audiovizualului, iar institutia nu reactioneaza in niciun fel?Dacă CNA ar fi discutat si ar fi sanctionat la timp derapajele de pe posturile TV, nu s-ar fi ajuns, probabil, in situatia de acum, in care posturi TV duc campanii de dezinformare si manipulare care intoxică opinia publica. Sau, cel putin, nu s-ar fi ajuns atat de departe. Nu este vorba aici despre cum anume ar trebui sa arate deciziile luate, prin vot, de membrii Consiliului. Nu este vorba nici despre faptul că CNA ar trebui să ia decizii sub presiunea străzii. Dar este vorba despre faptul că institutia nu face nimic, atunci când legea i-o cere.În 2016, din cauza lipsei sedintelor, CNA a solutionat în sedinte publice numai o mică parte din sesizările care i-au fost adresate, atat de persoane fizice, cat si de persoane juridice. Sute de reclamatii ajung sa se prescrie din cauza lipsei de activitate a Consiliului. O parte din reclamatiile din campania electorala nu au ajuns nici acum sa fie discutate. În 2017 au avut loc, până acum, doar doua sedinte.Una dintre cauzele blocajului in care se afla CNA este lipsa de autoritate a conducerii institutiei. O persoana cercetata penal pentru abuz in serviciu, dar pastrata in functie de de majoritatea parlamentara, nu are cum sa aiba autoritate in fata colegilor, nici sa dea credibilitate institutiei in fata opiniei publice.Nu este, însă, singura cauza. Lipsa unui autentic control paramentar este o alta cauza. Parlamentul, sub al cărui control se află CNA, ar trebui să ceară socoteală institutiei pentru faptul ca nu-si indeplineste misiunea si sa faca schimbarile necesare. Chiar daca, in aparenta, pentru actuala majoritate parlamentara este un avantaj lipsa de reactie a CNA, în realitate nu poate fi in folosul nimanui faptul ca o institutie a statului nu functioneaza. In orice caz, nu in folosul democratiei.La randul sau,care a fost numit in CNA la propunerea PDL, in 2012, a apelat tot la Facebook pentru a publica fotografii cu protestele din Cluj, pentru a promite ca se autosesizeaza cel putin in privinta Romania TV si pentru a comenta motivatia felului cum "mint unele televiziuni" care sustin amnistia si gratierea: "pentru ca... Voiculescu; pentru ca... Sebastian Ghita".Pe de alta parte,numit in CNA acum doi ani cu sustinerea grupurilor parlamentare ale PSD, a ironizat pe Facebook interventia lui Iohannis din timpul protestului, dar si aparitia lui Nicusor Dan ("Ce rau imi pare acum ca n-am dat tara in mainile grijulii ale acestui "parinte" perfect!", scrie membrul CNA pe marginea unei fotografii cu reprezentantul USR). Tot pe Facebook, Herjeu lasa de inteles ca Antena 3 si Romania TV si-ar fi indeplinit rolul de a informa opinia publica: "Cei mai multi romani au aflat despre doleantele protestatarilor, uitandu-se la cele doua televiziuni pe care acestia le vor inchise. Doar constat ironia", scrie el.Duminica seara, in timpul protestelor, inainte de a recomanda audientei sale doua filme, acelasi Radu Herjeu sugera ca protestele ar fi fost impotriva majoritatii parlamentare si a guvernului, nu impotriva masurilor privind amnistia si gratierea: "Mi se pare usor halucinant ce se-ntampla acum. Presedintele tarii participa la un miting fara autorizatie (!), antiguvernamental si antimajoritate parlamentara (!!). Imaginea cu limuzina prezidentiala pusa pe avarii, care conducea multimea pedestra, face cat un milion de cuvinte!"