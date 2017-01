A murit Dan Adamescu. Om de afaceri si patron de trust media

Dan Adamescu a murit in noaptea de luni spre marti, la varsta de 68 de ani, a anuntat, la Romania TV , Adriana Constantinescu, nora omului de afaceri. Adamescu se afla internat intr-un spital privat din Capitala de mai bine de doua luni. In ultima vreme, starea sa se agravase, milionarul fiind mutat la terapie intensiva si intubat.

La sfarsitul anului trecut, Adriana Constantinescu anunta ca Dan Adamescu a intrat in septicemie, iar doctorii i-au administrat antibiotice, insa organismul nu a mai raspuns la tratament.



El deţinea mai multe afaceri, printre care Astra Asigurări şi Medien Holding, trustul care includea ziarul România Liberă. De asemenea, era proprietarul hotelului Intercontinental din Bucureşti.



"Se afla intubat, la sectia de Terapie Intensiva a unui spital privat. Din informatiile noastre, acesta ar fi contractat un microb din penitenciar care i-ar fi agravat starea medicala, asta dupa ce i s-au descoperit alte 15-16 afectiuni", a explicat reprezentantul legal al celui care pana nu demult figura in topul celor mai bogati romani, potrivit EVZ Potrivit unor surse medicale, Dan Adamescu a fost internat pentru investigatii in vederea unei operatii la genunchi, in urma careia ar urma sa i se monteze o proteza.Adamescu foloseste de mai mult timp un fotoliu rulant pentru a se deplasa, iar in timpul judecarii dosarului sau a mers de mai multe ori la o clinica de ortopedie.primita in dosarul in care a fost acuzat ca a mituit doi judecatori pentru pronuntarea unor solutii favorabile in dosare de insolventa ale unor firme ale sale.Potrivit unui comunicat al DNA, citat de Agerpres, Dan Adamescu, administrator in fapt al firmelor The Nova Group Investments Romania si Epsilon Estate Provider la data faptelor, este acuzat de abuz in serviciu in forma calificata, spalare de bani si complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (doua infractiuni).In dosar, pentru abuz in serviciu, au fost deferiti justitiei: Angela Toncescu, la data faptelor presedinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (actuala Autoritate de Supraveghere Financiara), Tudor Balta si Constantin Buzoianu, la data faptei vicepresedinti ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, Dan Constantinescu, Daniela Popa, Corneliu-Silviu Moldoveanu, membri ai Consiliului.De asemenea, au fost trimisi in judecata, pentru fapte similare, Anabella Ruse, director general al Directiei Generale Autorizari, Marinela Nemes, director general al Directiei Generale Juridice, si Carmen-Gabriela Ivan, director general al Directiei Generale Stabilitate Financiara si Actuariat, toate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.Administrarea defectuoasa a constat, conform procurorilor, in utilizarea unor practici/metode ilegale pentru a cosmetiza situatia financiara a societatii, masuri de natura sa acopere activitatea infractionala, dar care, in subsidiar, au determinat si alterarea grava a mecanismelor de functionare a pietei interne a asigurarilor."In perioada 2011 - 2013, Adamescu, cu incalcarea unor dispozitii din Codul fiscal si a legislatiei aplicabile pietei asigurarilor si reasigurarilor, a efectuat o serie de demersuri paguboase pentru societate, in sensul ca a lipsit-o de lichiditatile necesare desfasurarii activitatii de asigurare; de asemenea, raportarile distorsionate facute i-au impiedicat pe reprezentantii ASF sa supravegheze activitatea Astra, astfel incat sa asigure protectia asiguratilor si sa contribuie la mentinerea stabilitatii pietei asigurarilor. Drept urmare, societatea Astra a intrat in procedura administrarii speciale si ulterior in faliment, paguba produsa patrimoniului acesteia fiind in suma de 795.387.999 lei", se arata in comunicat.Anchetatorii au retinut ca omul de afaceri a dispus acordarea de imprumuturi societatilor afiliate, in suma de aproximativ 106 milioane lei, fara a manifesta vreun interes in evaluarea riscului de credit si fara sa ia masuri prudentiale, astfel incat sa fie protejate resursele financiare ale Astra.Procurorii mai sustin ca el a dispus semnarea unui contract de cesiune prin care Astra, in calitate de cesionar, s-a obligat sa plateasca integral datoria unei firme catre o banca, in conditiile in care aceasta era in procedura de faliment."De mentionat este faptul ca firma respectiva facea parte din grupul firmelor afiliate societatii Astra. Datoria respectiva era de 1.594.564,89 euro si 10.000 USD, la care se adauga o dobanda anuala de 6%. In cadrul procedurii de faliment a firmei, Astra a incasat doar suma de 358.768 lei. Intr-un alt context, in perioada iunie - iulie 2011, Adamescu (...) a folosit suma de 68.322.510 lei la achizitionarea unor actiuni, reprezentand 17% din capitalul social al Astra. Aceasta suma provenea chiar din lichiditatile societatii de asigurare. Inculpatul a ascuns insa provenienta banilor prin simularea unor contracte de imprumut acordate unei alte societati controlate de acesta (Medien Holding)", se spune in comunicat.DNA mentioneaza ca, in 21 iunie 2011, la cererea lui Adamescu, conducerea Comisiei de Supraveghere al Asigurarilor a aprobat intentia societatii Epsilon Estate Provider SRL de a achizitiona un pachet de actiuni Astra SA, desi aceasta nu indeplinea conditiile financiare pentru a deveni actionar semnificativ la o societate de asigurari.Procurorii au constatat ca achizitionarea pachetului de actiuni a fost aprobata de inculpatii Toncescu, Balta si Buzoianu, Constantinescu, Popa si Moldoveanu, Ruse, Nemes si Ivan, desi cunosteau ca firma nu indeplinea conditiile."Cum societatea de asigurare reasigurare Astra SA a fost lipsita de o parte din lichiditatile necesare desfasurarii activitatii de asigurare-reasigurare, Adamescu si o alta persoana au transferat, in mod fictiv, riscurile de reasigurare catre Panamerican Re (societate infiintata si inregistrata intr-un paradis fiscal in acest scop) si, pe cale de consecinta, au distorsionat raportarea pozitiei, a performantei financiare si a indicatorilor de prudentialitate (marja de solvabilitate si coeficientul de lichiditate). Astfel, s-a creat aparenta de conformitate la regulile de prudentialitate in vigoare, ceea ce a permis subscrierea in continuare de polite al caror risc nu era acoperit, nici din resurse proprii, nici prin programe adecvate de reasigurare", precizeaza sursa citata.DNA mentioneaza ca Adamescu si cealalta persoana au obtinut un folos necuvenit, constand in preluarea pachetului de actiuni de catre un actionar (pe care il controlau) cu o situatie financiara care nu ii permitea sa isi onoreze obligatiile patrimoniale si nici sa asigure premisele pentru sustinerea activitatii Astra din surse proprii, in cazul in care situatia financiara a acesteia se deteriora, fapt care s-a reflectat ulterior in dificultatile financiare ale firmei."Dan Adamescu, la 14 august 2008, a solicitat si obtinut de la CSA (actuala ASF), luarea in calculul marjei de solvabilitate disponibile, ca rezerve nete ascunse provenite din evaluarea activelor detinute la o alta societate de asigurare, a sumei de 118.342.090,30 lei, in vederea imbunatatirii artificiale a indicatorilor de prudentialitate. In lipsa acesteia, s-ar fi impus capitalizarea reala a societatii Astra pentru a nu se ajunge la intrarea in insolventa a acesteia", se mai arata in comunicat.In acest sens, au retinut anchetatorii, Angela Toncescu a emis o adresa prin care a acceptat solicitarea facuta de reprezentantii Astra.Societatea de Asigurare Reasigurare Astra SA a declarat ca se constituie parte civila in cauza cu suma provizorie de peste 788 milioane lei, iar Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) cu suma totala de peste 714 milioane lei."Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aratat ca prin faptele inculpatilor cercetati in prezenta cauza, la nivelul SAR Astra SA au fost retinute, de catre ASF, incalcari grave ale legislatiei speciale privind activitatea de asigurare si supraveghere a asigurarilor ce au condus la premisele declararii falimentului societatii. De asemenea, s-ar fi cauzat si o tulburare semnificativa a bunului mers al CSA (actual ASF), ca organism cu atributii de supraveghere a societatilor de asigurare, constand in periclitarea protectiei asiguratilor si a stabilitatii pietei asigurarilor, avand in vedere dificultatile financiare majore constatate la nivelul SAR Astra SA si masurile fara precedent care au fost dispuse de catre autoritate", mai precizeaza DNA.Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucuresti cu propunerea de a se mentine masura preventiva a controlului judiciar pe cautiune fata de Adamescu, precum si a sechestrului asigurator, pana la concurenta sumei de peste 857 milioane lei asupra unor actiuni si parti sociale pe care omul de afaceri le detine la diferite societati comerciale