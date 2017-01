Manipulare si dezinformare la Romania TV: 10 momente definitorii din istoria televiziunii lui Sebastian Ghita

Romania TV a fost depasita, duminica, doar de Pro TV, post care, in timpul protestelor din ianuarie 2012, a fost fortat sa intre in iuresul transmisiunilor in direct dupa ce fusese "batut" in audiente de Antena 3, mai multe zile la rand.

Romania TV a aparut in circumstante mai mult decat ciudate, prin ruperea redactiei Realitatea TV. Daca, la inceput, a fost doar o umbra a televiziunii pe care o detinuse Sorin Ovidiu Vantu si a televiziunii rivale Antena 3, Romania TV s-a tabloidizat rapid si, apeland la fosti jurnalisti de casa ai lui Vantu si Voiculescu si la tehnici de manipulare intrate in istoria televiziunii, a ajuns sa depaseasca in mod repetat in audienta, in 2016, liderul nisei de stiri, Antena 3.Liviu Dragnea, proaspat revenit din SUA, a fost luni seara la Romania TV, nu la Antena 3. Duminica seara, Romania TV a fost cel mai urmarit post de stiri, cu o medie pe minut la nivel national de 912.000 de telespectatori - aproape 50% in plus fata de Antena 3, potrivit datelor prezentate de Paginademedia.ro Televiziunea lui Sebastian Ghita a ajuns la aceste "performante" la nici cinci ani de la infiintare, printr-un lung sir de derapaje ce contravin evident modului cum isi defineste "politica editoriala", asa cum este prezentata chiar pe site-ul postului : "echilibru perfect, impartialitate, informatie verificata la sange, discurs al stirilor si al dezbaterilor fara niciun fel de partizanat, informatii si imagini exclusive, evenimente de impact transmise in timp real, stiri si dezbateri cu tematica de interes maxim pentru public".Niciodata, de la infiintarea sa, Romania TV a lui Sebastian Ghita nu a intampinat probleme din partea autoritatilor. In aproape toata existenta sa a avut parte de un CNA favorabil, dominat de PSD (partidul pe care Ghita l-a reprezentat in Parlament multi ani) si prea putin dispus sa isi faca treaba in general, nu doar in cazul derapajelor unor posturi ca Romania TV sau Antena 3.Dar actiunile de manipulare si dezinformare au atins un nivel fara precedent dupa alegerile din decembrie si mai ales dupa disparitia lui Sebastian Ghita, inculpat dat in urmarire generala.Romania TV a aparut ca entitate media separata in octombrie 2011, prin. Sebastian Ghita, fost manager al Realitatii intrat in conflict cu Vantu si apoi cu Elan Schwartzenberg, a fortat practic "vechea" Realitatea sa plece din vechiul sediu si sa inceapa sa transmita din alta parte. RTV a inceput sa emita fara sa aiba aprobare de la CNA, unde si-a finalizat procedurile legale dupa multe zile , fara sa intampine nicio problema din partea forului audiovizual in pofida prevederilor legale, obiectiilor Realitatea si ale altor entitati din piata media.Romania TV si-a construit echipa folosind vechi oameni de la Realitatea lui Vantu/Schwartzenberg - inclusiv redactorul-sef Eugen Chelemen sau vedete precum Andreea Cretulescu si Corina Dragotescu , cea care avea sa fie trimisa, pe 22.01.2017, sa transmita in direct "tentativa de lovitura de stat" din Piata Universitatii. Acestora li s-au adaugat pe parcurs si alte "personalitati media", in frunte cu Victor Ciutacu, adus de la Antena 3 , mai ales dupa intrarea lui Sebastian Ghita in politica si intrarea lui in Parlament pe listele USL Prahova.Daca in primii ani de functionare Romania TV a abordat un ton similar Antenei 3, dar mai retinut, in anul electoral 2014 au inceput derapajele majore. La alegerile prezidentiale de atunci, Romania TV a tinut isonul Antenei 3si reclamand presupuse nereguli anti-PSD comise in diaspora, desi tocmai obstacolele puse de guvernul Ponta in calea votului din strainatate au ridicat cele mai mari probleme. Romania TV a atins, atunci, un prim record in materie de tentative de manipulare: ca sa "arate" ca la Paris nu era coada la sectia de votare,Tot inaintea prezidentialelor din 2014, Romania TV, inainte si pe parcursul campaniei electorale, dupa ce CNA a retras licenta OTV. Dan Diaconescu a folosit spatiul Romania TV pentru a declansa un "concurs national profesional", promitand recompense pentru cei care il sprijina in campanie . Dupa alegeri, la inceputul lui 2015, Dan Diaconescu avea sa fie condamnat la inchisoare pentru un act de santaj comis pe cand avea OTV.In 2015, desi se ascute rivalitatea Romania TV - Antena 3 in audiente, se face simtita o. Aceasta pace aparenta face si victime - printre ele, jurnalista Sorina Matei. Data initial in judecata impreuna cu Romania TV, unde lucrase, pentru o stire in regim breaking news introdusa in emisiunea pe care o modera la Romania TV, Matei s-a trezit ca Dan Voiculescu a retras plangerea impotriva postului de televiziune si a "indreptat tot procesul impotriva mea". In cele din urma, Sorina Matei avea sa castige procesul cu Dan Voiculescu Dupa alegerile din 2014, pe masura ce presiunile judiciare asupra lui Sebastian Ghita si ale partenerilor sai politici si de afaceri s-au intensificat, Romania TV a inceputIn paralel, Romania TV a inceput sa ii dea amplu spatiu media fostului presedinte Traian Basescu si atacurilor acestuia la adresa justitiei.La prezidentialele de anul trecut, Romania TV - cu Sebastian Ghita trecut in tabara partidului radical de dreapta PRU - l-a impus, practic, pe miliardarul George Soros ca principala tema de campanie. Din acest punct de vedere, apogeul a fost atins in ajunul alegerilor legislative, cand postul a difuzat un filmulet presupus a fi filmat de gruparea Anonymous si care, fara nicio dovada, sustine caDupa disparitia lui Sebastian Ghita, la sfarsitul anului trecut,, acuzatii ce aveau sa se soldeze, la inceputul anului in curs, cu plecarea din functie a numarului doi din SRI, Florian Coldea, desi SRI a sustinut ca acesta nu comisese nicio abatere. La aproape o luna de cand Romania TV a inceput sa difuzeze inregistrarile, CNA nu a apucat sa discute nici macar minimal subiectul, desi un membru al forului audiovizual a mers mai departe si a acuzat postul de favorizarea infractorului Manipularile au continuat si in momentul cand presedintele Iohannis a descins la guvern pentru a preveni ordonantele amnistiei si gratierii. Atunci, postul a titrat:Cand lumea a inceput sa protesteze, acum o saptamana, pe tema ordonantelor privind amnistia si gratierea, Romania TV a titrat:. Apoi, duminica, a alimentat speculatiile ca ar fi vorba de o tentativa de lovitura de stat, titrand "Bani si instigare in strada" , trimitand-o pe Corina Dragotescu sa alimenteze furia multimii care si asa scanda impotriva Romania TV si Antenei 3 si acuzand ca oamenii ar fi primit cate 100 de lei, plus alte zeci daca vin cu copiii si cainii.In urma prestatiei Romania TV in ultimele evenimente, criticii postului au inceput sa circule, pe Facebook, liste cu clienti de publicitate care au avut reclama la televiziunea de stiri in programul de duminica seara, oamenii indemnandu-si prietenii sa boicoteze respectivele produse. Actiuni similare au mai existat in trecut, in cazul Antenelor, fara rezultate notabile, insa.Tot in ultimele zile, inclusiv la protestele de duminica, s-au facut auzite apeluri ca Romania TV "sa fie inchis" pentru modul iresponsabil cum actioneaza. Ce spune Legea audiovizualului despre conditiile in care CNA poate retrage licenta unui post TV: