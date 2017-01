Agerpres a anulat trei stiri, preluate de pe agentiile straine. Reactia directorului: Nu corespundeau cu standardele Agerpres

Alexandru Giboi, directorul Agerpres, a declarat ca stirile nu corespundeau cu standardele agentiei de presa."Nu este normal ca noi, ca agentie nationala de presa (institutia este finantata de la buget, n. red) sa traducem cuvant cu cuvant ce au scris altii despre evenimente interne, pe care noi le acoperim". a spus Giboi.Jurnalistul care a scris cele trei stiri despre proteste anulate de Agerpres a reactionat, spunand ca decizia "poate constitui un act de cenzura". "Am sesizat comisia de etica", a mentionat jurnalistul Marius Hosu pentru Paginademedia.ro "Presa din Romania obisnuieste sa prezinte, dupa evenimente importante din tara noastra, modul in care acestea sunt reflectate in presa internationala. Agerpres ar fi contribuit, prin cele trei stiri anulate, la acest demers, furnizand prompt informatii netrunchiate, care ar fi eliminat orice suspiciune de partizanat din partea Agerpres. Dimpotriva, prin anularea celor trei stiri, Agerpres si-a privat clientii de informatii, ceea ce poate constitui un act de cenzura", a spus Hosu.