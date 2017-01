Clientii de publicitate - presati din nou sa-si retraga reclamele de la televiziunile de dezinformare care "submineaza statul de drept" prin campaniile lor

"Initiem acest demers intrucat banii obtinuti din contractele de publicitate finanteaza campaniile de manipulare a opiniei publice, purtate in interesul unor indivizi corupti, multi dintre ei cu condamnari penale si sunt campanii care submineaza statul de drept."

"Companiile, si mai ales corporatiile alea mari cu programe de CSR, misiune si valori, idei de sustenabilitate si de cetatenism corporativ, trebuie sa faca tot posibilul pentru a sustine adevarul. Sincer, ma doare absolut undeva daca sponsorizeaza tabara de superdotati sau programul de impadurire, cand sunt complici morali la devastarea spirituala a unei parti a populatiei - la indobitocirea ei efectiva."

"Situatia e inversa. Brandul se adreseaza unui public, cu un mesaj comercial. Ca intamplator publicul respectiv se uita la o emisiune sau alta, asta e alta socoteala. Acel mesaj, teoretic, e spus in acea emisiune pentru ca are un efect comercial pozitiv. Altfel nu s-ar pune" - citeste o discutie pe aceasta tema intr-un interviu acordat acum un an pentru HotNews.ro de Teddy Dumitrescu si Stefan Iordache, reprezentantii grupului Publicis.



O asociatie ce sprijina jurnalismul independent, Frontline Club, premiata intre altele de catre asociatia industriei de comunicare pentru activitatile sale, a emis o scrisoare deschisa prin care indeamna clientii de publicitate sa intrerupa contractele de publicitate cu televiziunile Romania TV, Antena 3 si B1 TV, pe motiv ca desfasoara campanii de manipulare ce "submineaza statul de drept". Apelul Frontline vine la scurt timp dupa un altul, raspandit rapid pe Facebook, ce prezinta o lista a clientilor care au avut reclama la Romania TV in duminica protestelor.Frontline Club este o asociatie de sprijin pentru jurnalismul independent, ce organizeaza periodic dezbateri pe teme de maxima actualitate. La sfarsitul anului 2015, in contextul Colectiv, asociatia a fost primit un premiu pentru activitatea sa de voluntariat, din partea IAA, asociatia industriei de comunicare din Romania. Acum, sefa organizatiei, Raluca Feher, scriitoare, publicitara cu experienta de jurnalist, scrie in scrisoarea deschisa:Nu e primul astfel de apel, dupa evenimentele de la sfarsitul saptamanii trecute si acoperirea de care au avut parte la TV. Luni, pe Facebook a inceput sa circule o lista cu "Branduri care au rulat reclama la RTV in 22.01.2017 interval 19-24" - seara protestelor impotriva ordonantelor pentru amnistie si gratiere, lista ce include 78 de astfel de branduri.Oamenii au inceput sa se indemne reciproc sa nu mai cumpere respectivele produse si sa ceara clientilor de publicitate sa opreasca reclamele pe aceste posturi. Catalin Tenita, fondator al grupului de actiune civica Geeks for Democracy, aparut anul trecut si care numara 2.300 de membri, a explicat pe Facebook ideea acestui demers:Astfel de initiative au aparut si in trecut, vizate fiind atunci emisiunile Antena 3 sau show-uri tabloide de la Antena 1 si Kanal D. Nu au avut niciodata un impact notabil, dincolo de verva online.Agentiile si clientii de publicitate sunt, de obicei, retinuti sa discute despre subiect. Argumentul lor cel mai comun este ca rezolvarea problemei mizeriilor media nu vine de la clientii de publicitate, ci de la audiente si de la institutiile statului, in special CNA.