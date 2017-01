ActiveWatch cere evaluarea activitatii CNA, dupa derapajele de la Antena 3 si RTV: Somnul CNA naste monstri mediatici

Redam integral apelul ActiveWatch:

instiutia nu functioneaza lungi perioade de timp (numai anul trecut au fost amanate 17 sedinte din aceste considerente)

"Cerem comisiilor parlamentare pentru mass-media sa evalueze de urgenta situatia dezastruoasa a CNA, intr-o intalnire cu participare publica. Cerem membrilor CNA de buna-credinta sa expuna public disfunctiile si sa demaste persoanele si mecanismele care au condus la sabotarea institutiei. Cerem CNA sa judece cu prioritate absoluta sesizarile privind derapajele comise de televiziuni in relatarea manifestatiilor din 22 ianuarie 2017. Cerem CNA sa analizeze cu celeritate toate derapajele din campania electorala si din perioada imediat urmatoare", se arata intr-un comunicat transmis de ActiveWatch.ActiveWatch noteaza mai multe disfuntionalitati carem spune organizatia, afecteaza activitatea consiliului, precum evaluarea intarziata a sesizarilor, incapacitatea institutiei de a reactiona in timp real in timpul unor evenimente socio-politice majore, precum si faptul ca radiodifuzorii primesc o singura penalizare pentru fapte cumulate pe perioada judecata de CNA, ceea ce incurajeaza recidiva."Ultimii ani ne-au demonstrat ca influenta politicului este tot mai accentuata in agenda unor televiziuni private, care abuzeaza de dreptul la libera exprimare in detrimentul dreptului la informare corecta. Acest abuz a fost posibil si pentru ca CNA a fost pasiv si nu si-a folosit toate instrumentele legale pentru a impune niste standarde minime de igiena in spatiul public de dezbatere si de informare.In acest context, este absolut necesara o dezbatere aplicata, pentru a aduce Consiliul National al Audiovizualului in situatia de a-si exercita de facto mandatul de garant al interesului public", arata ActiveWatch."In atentia membrilor Consiliului National al AudiovizualuluiIn atentia Comisiei pentru cultura si media de la Senatul RomanieiIn atentia Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa de la Camera DeputatilorIn atentia Administratiei PrezidentialeIn atentia Guvernului RomanieiIn contextul derapajelor inacceptabile identificate la posturile Antena 3 si Romania TV din seara de 22 ianuarie 2017, ActiveWatch solicita activarea tuturor mecanismelor legale pentru verificarea activitatii Consiliului National al Audiovizualului (CNA), cu scopul readucerii institutiei in slujba interesului public.Cerem comisiilor parlamentare pentru mass-media sa evalueze de urgenta situatia dezastruoasa a CNA, intr-o intalnire cu participare publica.Cerem membrilor CNA de buna-credinta sa expuna public disfunctiile si sa demaste persoanele si mecanismele care au condus la sabotarea institutiei.Cerem CNA sa judece cu prioritate absoluta sesizarile privind derapajele comise de televiziuni in relatarea manifestatiilor din 22 ianuarie 2017.Cerem CNA sa analizeze cu celeritate toate derapajele din campania electorala si din perioada imediat urmatoare.ActiveWatch a avertizat in repetate randuri ca reducerea eficientei CNA in ultimii ani a favorizat proliferarea comportamentelor ilegale ale unor radiodifuzori, in particular ale celor mentionati mai sus.Daca ar fi folosite, Legea audiovizualului si Codul de reglementare a continutului audiovizual, cu toate imperfectiunile lor, ar fi fost suficiente pentru a preveni derapajele grave ale operatorilor din audio-vizual.Deriva CNA este accentuata de o serie de disfunctionalitati, precum:Ultimii ani ne-au demonstrat ca influenta politicului este tot mai accentuata in agenda unor televiziuni private, care abuzeaza de dreptul la libera exprimare in detrimentul dreptului la informare corecta. Acest abuz a fost posibil si pentru ca CNA a fost pasiv si nu si-a folosit toate instrumentele legale pentru a impune niste standarde minime de igiena in spatiul public de dezbatere si de informare.In acest context, este absolut necesara o dezbatere aplicata, pentru a aduce Consiliul National al Audiovizualului in situatia de a-si exercita de facto mandatul de garant al interesului public.Organizatiile semnatare sustin libertatea de exprimare si considera ca un spatiu mediatic bogat, vibrant si divers este vital pentru evolutiile democratice din Romania. Dezvoltarea unui astfel de spatiu are, insa, nevoie de un organism de reglementare activ si performant, care sa joace onest rolul de arbitru, in interesul public.ActiveWatchAcest apel este sustinut de:Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)Conventia Organizatiilor de Media (COM)Mediawise SocietyAsociatia pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania - Comitetul Helsinki (APADOR-CH)CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publicaCentrul Roman de Politici EuropeneFrontline Club Bucuresti"