Replica Agerpres la acuzele ca a cenzurat stiri: Respectarea standardelor jurnalistice nu reprezinta cenzura/ Sindicatul il contrazice pe director si cere interventia Parlamentului la Agerpres

In schimb,Sindicatului Roman al Jurnalistilor MediaSind - filiala Agerpres cere interventia Parlamentului in acest caz. Reprezentantii sindicatului sunt de parere ca raspunsul dat de directorul Agerpres in aceasta situatie nu respecta adevarul si in niciun document cu efecte juridice din Agerpres nu prevede ca traducerea integrala a unei stiri ar fi interzisa.. Precizam ca in niciun document care produce efecte juridice in agentie - Regulament intern, Codul Deontologic, Contractul Colectiv de Munca, Contractul Individiual de Munca sau fisa de post - nu este prevazut faptul ca o traducere integrala dupa o relatare de presa, despre un eveniment, ar fi interzisa. Conform uzantelor Agerpres, o stire se poate anula doar in cazuri exceptionale, si anume atunci cand aceasta nu corespunde adevarului, sau nu respecta standardele deontologiei profesionale. Or, in acest caz, avem de-a face cu relatari profesioniste ale unor jurnalisti din cele mai prestigioase agentii de presa din lume", spun membrii SJR MediaSind, pentru paginademedia.ro.

Agentia de presa Agerpres a anulat, luni seara , trei stiri despre protestele anti-gratiere. Toate cele trei materiale anulate erau traduceri integrale ale stirilor date despre evenimentele din strada de agentiile straine Reuters, AFP si DPA, scrie Paginademedia.



Alexandru Giboi, directorul Agerpres, a declarat ca stirile nu corespundeau cu standardele agentiei de presa.



"Nu este normal ca noi, ca agentie nationala de presa (institutia este finantata de la buget, n. red) sa traducem cuvant cu cuvant ce au scris altii despre evenimente interne, pe care noi le acoperim". a spus Giboi.



Jurnalistul care a scris cele trei stiri despre proteste anulate de Agerpres a reactionat, spunand ca decizia "poate constitui un act de cenzura". "Am sesizat comisia de etica", a mentionat jurnalistul Marius Hosu pentru Paginademedia.ro.



"Presa din Romania obisnuieste sa prezinte, dupa evenimente importante din tara noastra, modul in care acestea sunt reflectate in presa internationala. Agerpres ar fi contribuit, prin cele trei stiri anulate, la acest demers, furnizand prompt informatii netrunchiate, care ar fi eliminat orice suspiciune de partizanat din partea Agerpres. Dimpotriva, prin anularea celor trei stiri, Agerpres si-a privat clientii de informatii, ceea ce poate constitui un act de cenzura", a spus Hosu.

"In urma articolului aparut pe site-ul www.flux24.ro, cu titlul "Proteste: Agerpres critica agentia germana de stiri ca nu stie cum e cu ordonantele Guvernului", in care Agerpres este acuzata de critici aduse unei agentii de presa straine, precum si in urma altor aparitii in mediul on-line ale subiectului, a fost verificat fluxul Redactiei Politici Internationale - Romania in lume. Prin aceasta verificare au fost identificate trei stiri care incalcau Codul Deontologic al Jurnalistului din cadrul Agerpres, precum si procedurile interne ale agentiei, se arata in comunicatul agentiei."Jurnalistul Agerpres trebuie sa prezinte in mod corect, obiectiv, complet si echidistant evenimentele. Astfel, autorul unei stiri nu are voie sa isi exprime punctul de vedere cu privire la evenimentele relatate sau sa ia pozitie cu privire la acestea, pentru a nu distorsiona continutul original. Amintim ca stirea de agentie este obiectiva si impartiala, si nu cuprinde puncte de vedere subiective ale autorului. In cazul de fata, redactorul a adaugat continutului anumite note redactionale prin care atragea atentia cu privire la posibile inexactitati incluse in stirile originale - ale DPA si AFP, fara sa isi consulte superiorul ierarhic si exprimandu-se in numele intregii redactii. In prima stire publicata la ora 20:36, cu titlul "Agentia DPA remarca participarea presedintelui Iohannis la manifestatia de la Bucuresti" au fost adaugate urmatoarele note:"Am venit aici (...) ca sa-mi arat indignarea. O gasca de oameni politici cu probleme penale vrea (...) sa slabeasca statul de drept', a spus Iohannis in fata camerelor care filmau, in mijlocul protestatarilor din Piata Universitatii, in apropierea centrului capitalei. (nota redactiei Agerpres: parantezele din citat indica omisiuni ale DPA)"."Decretele intra in vigoare imediat si sunt ireversibile, chiar daca parlamentul incearca ulterior anularea lor' explica in incheiere DPA, referindu-se evident la ordonantele guvernului, fara a face distinctia intre cele simple si cele de urgenta".In cel de-al doilea material publicat de catre redactorul AGERPRES la ora 20:55, cu titlul "AFP: Peste 10.000 de romani, inclusiv presedintele, impotriva unui proiect de gratiere", acesta face urmatoarele precizari:"'Este inadmisibil sa se schimbe legislatia si zeci, chiar sute de politicieni sa fie albiti', s-a indignat el. (nota redactiei Agerpres: AFP nu ofera traducerea exacta a frazelor complete ale presedintelui, asa cum au fost ele inregistrate si redate inclusiv de Agerpres)"."Guvernul social-democrat al lui Sorin Grindeanu a publicat miercuri doua decrete (n. red. Agerpres: ordonante) de urgenta in virtutea carora circa 2.500 de detinuti care ispasesc pedepse de pana la cinci ani inchisoare ar fi gratiati, in timp ce mai multe infractiuni ar fi decriminalizate".De asemenea, la ora 21:19, a fost publicat materialul cu titlul "Reuters: Mii de oameni protesteaza impotriva guvernului in Romania", tot de catre acelasi redactor al AGERPRES. Acest text nu intrunea cele trei parti esentiale ale unei stiri scrise sub forma piramidei rasturnate: lead, corpul stirii si final.Astfel, conducerea agentiei a luat decizia de a anula aceste trei materiale, urmand in tocmai procedura interna de anulare a stirilor.De asemenea, referitor la declaratia redactorului AGERPRES pentru www.paginademedia.ro: "Evident, si redactia online a agentiei considerat ca aceste stiri merita difuzate", mentionam faptul ca acesta s-a folosit de mecanismele/procedurile interne pentru promovarea materialelor sale (pe care le-a semnalat ca urgente/importante) pe site-ul public www.agerpres.ro. Ca urmare, Redactia Online a preluat ca atare materialele respective, la cererea redactorului.Totodata, Comisia de Etica si Disciplina din cadrul Agerpres a fost sesizata in cazul de fata, atat pentru cercetarea modului de anulare a stirilor, cat si pentru cercetarea redactorului in cauza.Dincolo de toate acestea, AGERPRES nu a dorit sa incalce prevederile incluse in contractele incheiate cu agentiile de presa mai sus mentionate.Mai mult, AGERPRES a acoperit editorial, prin stiri text, foto si video, evenimentele legate de protestele de duminica, 22 decembrie 2017, realizand si sinteze privind relatarile din presa internationala. Detalii la linkurile: https://goo.gl/ypWZDZ; https://goo.gl/msSw2X; https://goo.gl/unLtwF.In scopul de a manifesta deschidere totala asupra activitatii editoriale a agentiei, conducerea a decis ca, timp de o luna, fluxul de stiri externe al Agerpres sa fie disponibil public. Astfel, folosind datele de logare (USER: externe si PAROLA: agerpres), vor putea fi analizate stirile corecte si echidistante oferite de AGERPRES partenerilor si publicului. Va invitam sa va exprimati in continuare punctul de vedere despre activitatea noastra si va asiguram ca scopul principal al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES este de a informa publicul la cele mai inalte standarde ale deontologiei jurnalistice.Agentia Nationala de Presa Agerpres isi prezinta scuzele pentru eventualele neplaceri provocate partenerilor si publicului. Echipa AGERPRES va asigura ca va face tot posibilul pentru a elimina in viitor astfel de situatii."