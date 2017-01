Romania TV o pune la zid pe autoarea unei scrisori deschise care cere agentiilor sa retraga reclama de la acest post

Raluca Feher, presedintele Asociatiei Frontline Club Bucuresti, a publicat zilele trecute o scrisoare deschisa prin care le cerea agentiilor sa ia atitudine fata de respectivele posturi, ca urmare a "informatiilor false, denigratoare, de natura de a dezinforma si manipula in mod grav opinia publica", difuzate in cazul protestelor.Potrivit sursei citate, Romania TV a acuzat Frontline ca este o asociatie finantata de Soros si a difuzat imagini cu Feher si fragmente dintr-o autocaracterizare publicata de Raluca Feher. Aceasta a fost prezentata, cu o voce din off citind grav autoironiile ei, drept o "turista profesionista", "scriitoare de brosuri, pasionata de vin", care afirma ca "am fost complice, spune ea, la diverse magarii de presa"."Ce credeți, este un șantaj sau o amenințare", l-a întrebat Victor Ciutacu pe Mugur Ciuvică, cel care mentionase o finanțarea "de la Soros".