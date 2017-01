LIVE TEXT Cum se vad protestele de duminica seara la Romania TV: "Cu siguranta de la noi veti afla adevarul". Postul sustine ca ar fi asteptate galeriile Steaua si Dinamo / "Acesta nu este un protest pasnic"

Postul ruleaza burtiere cu "Dovada implicarii oamenilor lui Iohannis", "Patru institutii de forta ale statului, atacate in strada" (e vorba de Guvernul, Ministerul Justitiei, Avocatul Poporului si CNA, conform precizarilor din studio" si "Dovada implicarii oamenilor lui Iohannis in destabilizarea tarii" (moderatoarea de la Romania TV mentioneaza sprijinul PNL pentru protestatari)."Cu siguranta de la noi veti afla adevarul. Adevarul il veti afla in direct de la corespondentii Romania TV din Piata Universitatii", a spus prezentatoarea inainte ca, la 17.50, sa inceapa teleshopping.Corina Dragotescu incearca sa il intervieveze pe un domn care vorbeste despre gratierea oamenilor care au furat foarte putini si care sunt pasnici, dar il opreste spund ca "dezbaterea publica a luat aceste forme pe care le vedeti aici in jurul meu". In jur, oamenii scandeaza pasnic, dar din studio moderatoarea afirma ca. Moderatoarea spune despre participantii la protest ca "nici macar nu au curajul sa isi arate fata in direct" si ca "protestatarii ar fi rupt cordoanele de politie.Moderatoarea si comentatorii din studio (inclusiv Razvan Theodorescu si Hanibal Dumitrascu) sugereaza ca multimea "s-ar simti tradata" de Iohannis, care nu a venit la protest si care s-ar fi intors de la Strasbourg cu alte pareri.in curs de actualizare