Recomandare de lectura: Rolul "big data" in victoriile Brexit si Trump

psihologul polonez educat la Cambridge Michal Kosinski, unul dintre pionierii cercetarii bazate pe "big data" - toate "urmele" lasate in mediul digital de activitatile online si offline ale oamenilor.

seful unei companii ce foloseste modele de analiza a big data cel putin similare cu cele concepute de Kosinski, Alexander Nix de la Cambridge Analytica, al carei nume se leaga atat de campania lui Donald Trump, cat si de cea pentru Brexit.

Donald Trump, mai precis echipa sa de campanie, care a folosit astfel de date si a reusit, astfel, sa dea lovitura in alegerile din toamna.

"In 2012, Kosinski a dovedit ca pe baza unui numar mediu de 68 de like-uri pe Facebook, e posibil sa prezici culoarea pielii unui utilizator cu acuratete de 95%, orientarea sexuala cu acuratete de 88%, afilierea la Partidul Democrat sau la Partidul Republican (85%). (...) Pe baza a zece like-uri Facebook, Kosinski a putut evalua o persoana mai bine decat un coleg de serviciu. 70 de like-uri au fost suficient pentru a o cunoaste mai bine decat prietenii ei, 150 - mai bine decat parintii, iar 300 de like-uri - mai bine decat partenerul de viata."

Aceasta spune povestea a trei "jucatori":

Articolul explica felul "big data" sunt folosite in psihometrie, ramura a psihologiei ce masoara trasaturile psihologice ale oamenilor. Arata cum date culese de pe Facebook sau din alta parte pot produce un portret fidel al oricarui om:

Articolul explica modul cum astfel de instrumente de analiza au fost folosite de Cambridge Analytica - fara sa fie exclusa participarea altor entitati - in slujba campaniilor pentru Brexit si Donald Trump. Si cum, pe baza unor astfel de evaluari, oamenii au putut fi targetati individual in campania electorala, pe baza intereselor si temelor fiecaruia in parte.

Iar Alexander Nix de la Cambridge Analytica este citat, intre altele, spunand, referindu-se la acest tip de targetare: "Copiii mei cu siguranta nu vor intelege niciodata conceptul comunicarii de masa".