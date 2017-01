CNA, dupa proteste: "Consiliul e constient de misiunea sa de garant al interesului public"

Un membru CNA s-a opus emiterii unui comunicat. Radu Calin Cristea, citat de Paginademedia.ro: "Nu stim cui sa ne adresam (...) Este vorba despre un miting neautorizat, ilegal"

"Comunicatul domnului Gabrea (autorul propunerii - n.red.) se adreseaza ca toate comunicatele de presa opiniei publice, poporului, si cel din strada si cel care nu a fost. Si celor care considera ca CNA nu si-a facut treaba si celor care nu stiu ca CNA nu si-a facut treaba. Noi suntem garantii interesului public si informarii corecte. Aici e vorba despre noi, ca institutie, daca ne-am facut sau nu datoria. Cred ca ar trebui sa comunicam mai mult."

CNA reactioneaza astfel dupa ce, duminica, amplele manifestatii de la Bucuresti au inclus si o oprire in fata sediului Consiliului, protestatarii fiind nemultumiti de faptul ca, prin lipsa sa de activitate, forul audiovizual permite derapaje majore precum cele de la Antena 3 si Romania TV.In comunicat, CNA declara ca departamentul sau de monitorizare a urmarit programele televiziunilor, iar dupa finalizare rapoartele de monitorizare vor fi cuprinse "cu celeritate pe ordinea de zi a urmatoarelor sedinte publice".Dar nici cu emiterea acestei pozitii nu au fost de acord toti membrii Consiliului. Monica Gubernat si Radu Calin Cristea au votat impotriva. Radu Calin Cristea, citat de Paginademedia.ro : "nu e oportuna aceasta initiativa din cel putin doua ratiuni: in primul rand, nu stim cui sa ne adresam. In al doilea rand, pornind de la inceput, este vorba de un miting neautorizat, ilegal, asa ca in afara legii. Daca mitingul ar fi avut un organizator atunci cerea lui Florin ar fi intrat in discutii. In ceea ce priveste reflectarea pe TV la ultimul miting, parerea mea este ca el a fost relativ echilibrat."Raspunsul unui alt membru CNA, Dorina Rusu, citata de aceeasi sursa:Comunicatul CNA:In contextul protestelor de strada ce au avut loc in Bucuresti duminica, 29.01.2017, proteste la care participantii si-au manifestat nemultumirea si fata de activitatea Consiliului National al Audiovizualului, membrii acestui for fac urmatoarele precizari:Consiliul este constient de misiunea sa de garant al interesului public in domeniul comunicarii audiovizuale, precum si al libertatii de exprimare si, in egala masura, trebuie sa vegheze la informarea corecta si obiectiva a publicului.Mentionam ca departamentul de specialitate din cadrul institutiei a monitorizat, ca urmare a reclamatiilor primite si a autosesizarii, posturile de stiri, cu privire la modul in care acestea au reflectat evenimentele din ultima perioada, aflate in prezent pe agenda publica. Monitorizarea a cuprins si zilele in care s-au desfasurat manifestatii la Bucuresti si in alte orase din tara. Dupa finalizarea rapoartelor de monitorizare, acestea vor fi cuprinse cu celeritate pe ordinea de zi a urmatoarelor sedinte publice, urmand sa fie luate masurile care se impun, in conformitate cu prevederile legislatiei audiovizualului.