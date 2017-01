Premiile mass-media ale Ambasadei Germaniei la Bucuresti 2017

Ambasada Germaniei la Bucuresti anunta ca va acorda si in 2017 doua premii pentru mass-media, intitulate "O privire asupra Germaniei" si "Istoria si prezentul minoritatii germane din Romania", precum si premiul special "25 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie - o privire spre trecut si viitor".Premiile constau in bani, fiecare a cate 500 de euro. In plus, castigatorului premiului "O privire asupra Germaniei" i se acorda si o calatorie de trei zile in Germania (biletul de avion si doua nopti de cazare), iar castigatorului premiului "Istoria si prezentul minoritatii germane din Romania" un sejur de trei zile (cheltuieli de transport si doua nopti de cazare) intr-un loc semnificativ pentru minoritatea germana din Romania. Scopul acestor deplasari este de a aprofunda in continuare cunostintele despre Republica Federala Germania, respectiv despre minoritatea germana din Romania.Potrivit comunicatului Ambasadei, prin intermediul premiilor pentru mass-media vor fi distinse creatii publicistice remarcabile din presa romaneasca - fie din cotidiene, saptamanale, din mass-media regionala si supraregionala, din presa scrisa, online sau din radio si televiziune - care contribuie la o cunoastere aprofundata a Republicii Federale Germania (premiul "O privire asupra Germaniei"), respectiv a minoritatii germane din Romania (premiul "Istoria si prezentul minoritatii germane din Romania").In contextul aniversarii a 25 de ani de la semnarea "Tratatului privind cooperarea prieteneasca si parteneriatul in Europa" la 21.04.1992 de catre Germania si Romania, in anul 2017 se va acorda, suplimentar, si premiul special "25 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie - o privire spre trecut si viitor".Pot participa jurnalistii profesionisti (liber-profesionisti sau angajati), cu domiciliul principal in Romania. Fiecare autor poate participa cu cate 1 articol sau emisiune la fiecare dintre cele doua premii pentru mass-media. Sunt excluse contributii cu continut explicit publicitar.Materialele inscrise in concurs trebuie sa fi fost publicate/difuzate in intervalul 01.04.2016 - 31.03.2017 si trimise la Ambasada pana la 02.04.2017. Acestea pot fi trimise in format tiparit (print/online) sau pe suport electronic de date USB sau DVD (TV/Audio) impreuna cu un CV al autorului/autorilor. Vor fi luate in considerare atat proiectele trimise personal cat si cele nominalizate de catre terti.