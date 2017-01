Seful radioului public, Ovidiu Miculescu, incompatibil - decizie definitiva a ICCJ

Decizia nr.227/31.01.2017.Respinge recursul declarat de Miculescu Ovidiu impotriva Sentintei nr. 1291 din 23 aprilie 2014 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, ca nefondat. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 31 ianuarie 2017.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins ca nefondat, marti, recursul declarat de presedintele-director general al Societatii Romane de Radiodifuziune, Ovidiu Miculescu, impotriva unei sentinte din 2014 a Curtii de Apel ce confirmase ca acesta a fost in incompatibilitate timp de doi ani. Solutia ICCJ este definitiva. Miculescu a refuzat permanent sa demisioneze, dupa ce ANI l-a declarat incompatibil in 2013 intrucat ocupase, simultan, functia de membru in CA al SRR si cea de sef in cadrul Societatii Nationale de Radiocomunicatii (SNR).Solutia de marti ICCJ, publicata pe site-ul instantei

Agentia Nationala de Integritate il declarase incompatibil pe Miculesc in octombrie 2013 , constatand ca timp de doi ani, din vara lui 2010 pana in vara lui 2012, acesta a fost simultan membru al Consiliului de Administratie al Radioului public si manager in cadrul Societatii Nationale de Radiocomunicatii (SNR).ANI a constatat ca el a incalcat legea potrivit careia "functia de membru al Guvernului este incompatibila cu [...] functia de manager sau membru al consiliilor de administratie ale regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale", regula aplicata si membrilor CA al SRR.Miculescu a contestat in instanta decizia ANI. Pe 23 aprilie 2014, Curtea de Apel Bucuresti a respins contestatia , dar decizia nu era definitiva si managerul de la Radio Romania a mers mai departe. Pana astazi, cand ICCJ a respins recursul lui Miculescu impotriva sentintei Curtii de Apel.Amintim ca in noiembrie 2016 Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 a comunicat ca Ovidiu Miculescu este urmarit penal sub suspiciunea de abuz in serviciu, alaturi de alti zece fosti sau actuali membri ai CA al SRR