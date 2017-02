Antena 3 a luat apararea manifestantilor anti-guvernamentali si a inceput sa priveasca guvernul cu un ochi critic

Politicieni inconstienti arunca Romania in aer Foto: captura Antena 3

Mai mult: moderatorul Radu Tudor a luat apararea protestatarilor si a respins categoric ideea ca ei ar fi aruncat petarde in jandarmi. Radu Tudor a spus ca protestatarii sunt pasnici si e evident ca ei nu au venit cu petarde la ei. "Acesti agitatori au distrus pur si simplu spiritul mitingului pasnic de pana acum", a mai spus Radu Tudor.Si mesajele de pe burtiere au fost pro-manifestanti. Una dintre ele avea mesajul "Sunt numerosi agitatori langa cladirea guvernului".Si atitudinea fata de guvern si majoritatea PSD-ALDE a devenit mult mai neutra fata de perioada anterioara. Iata cateva dintre mesajele de pe burtiere: "Politicieni inconstienti arunca Romania in aer", "Nu exista dialog intre puterile statului" si "Romania blocata de Ordonanta 13".De notat ca dintre cei moderatorii prezenti in studio, Radu Tudor si Adrian Ursu au fost cei mai echilibrati, in timp ce Mugur Ciuvica a continua pe linia criticii dure la adresa manifestantilor si a lui Iohannis.In emisiune a fost invitat si un lider al unui ONG al tinerilor, sustinator fervent la mitingurile antiguvernamentale. "Vocea protestatarior trebuie ascultata chiar daca numarul lor reprezinta 3% din alegatorii PSD-ALDE", au spus moderatorii.RTV, televiziunea lui Ghita, a continuat insa sa acopere protestele in aceeasi nota ca pana acum: organizate de Soros sau SRI, plina de violenta. S-a remarcat prin virulenta generalul (r) Pavel Abraham, care a cerut in repetate randuri interventia autoritatilor.