Cum se vad protestele la TV. Antena 3 insista ca protestatarii ar cere in primul rand demisia guvernului, apoi spune ca si vocea lor trebuie ascultata / Valentin Stan la Romania TV: Lovitura de stat e aproape gata

Bogdan Chirieac: Daca se transforma Piata Victoriei in Maidan, se va intampla ca la Maidan (...) unde s-a spart Ucraina. Daca lucrurile degenereaza, acolo se va ajunge.

Dupa 15 minute, incep relatari cu "jandarmii, atacati cu petarde", din studio se comenteaza ca e un numar incredibil de mare de petarde si ca situatia devine grava, chiar daca lumea incearca sa ii izoleze pe cei care le folosesc. Radu Tudor relateaza ce vede in imagini si precizeaza ca cea mai mare parte a multimii este pasnica, fiind vorba de un numar redus de oameni angajati in confruntari. Radu Tudor: Persoanele violente au distrus spiritul acestui protest pe care le-am relatat in aceasta seara

Un corespondent din piata precizeaza ca marea majoritate a protestatarilor s-a separat de grupul violent inca dinaintea interventiei jandarmilor



Victor Ciutacu: "Doamnelor si domnilor, incepe carnavalul in Piata Victoriei"

Discutii naucitoare la Romania TV, Antena 3 si B1 TV, in dezbaterile ce insotesc, miercuri seara, transmisiile de la protestele din Piata Victoriei. Toate posturile de stiri, precum si TVR acopera subiectul de multe ore, atat cu imagini in direct, cat si cu discutii in studio. La Romania TV si Antena 3, tonul general a fost mult mai retinut ca marti seara, dar cele doua posturi au continuat sa prezinte o situatie complet diferita decat cea vazuta de oamenii din piata: masurile guvernului sunt bune, se incearca o lovitura de stat, se cere demisia guvernului. Dupa ora 22.00, Antena 3 a inceput sa spuna ca si cei din piata trebuie ascultati, "chiar daca reprezinta 3% din votantii PSD-ALDE".In jurul orei 21, la Romania TV, unul dintre invitati afirma: "[Ceea ce se intampla la proteste] e lupta Presedintelui Iohannis cu PSD-ul (...) Pentru asta, Iohannis este dispus sa dea foc tarii"Proteste masive. Cine cedeaza?Moderator: Cine va ceda in acest razboi in strada, civil? (...) Oamenii acestia, pe de o parte Iohannis, pe de alta PSD, sunt in stare sa dea foc la tara... (...) Moderatorul se intoarce catre invitatul Nicolicea sa il intrebe de ordonante. Moderatorul si telespectatorii afla de la Nicolicea: Si fostul ministru Raluca Pruna a adus 50 de modificari la Codul Penal prin ordonanta si n-am vazut niciun protestRomania clocoteste la zero grade / Romania, impartita intre televizor si stradaDupa ora 9, in studioul emisiunii Romania 9 sunt invitati cate un reprezentant al principalelor partide, dar "echilibrul" este asigurat de alti doi invitati - Mirel Curea de la EvZ si Ion Cristoiu. Acesta din urma explica faptul ca "vina" PSD, comparativ cu altii, in vremea cand e nevoie de transparenta maxima pentru ca totul se afla pe Internet, este ca nu are prea mare grija de propria imagine.Victor Ciutacu adresandu-se lui Valentin Stan: Cum se vede lovitura de stat, de la dumneavoastra din Titan?Valentin Stan: Lovitura de stat e aproape gataCum vede Victor Ciutacu scrisoarea ambasadorilor: "De mare ingrijorare fata de evenimentele din Bucuresti"Valentin Stan aminteste ca, in 2007, SUA si alte tari au publicat o scrisoare similara in La Repubblica, la adresa fostului premier italian Romano Prodi: Guvernul Prodi a cazut atunciVictor Ciutacu prezinta o poza tulbure, rosu-ars: Avem imagini cu petarde de la protesteStan revine la "subiect": Iohannis s-a dus azi la CSM si le-a facut alora agenda. (...) Acest guvern va da inapoi big time. Daca nu, in urmatoarele 48 de ore va fi spulberatPavel Abraham, aflat in studio, revine periodic la tema lui preferata - daca vor fi violente, jandarmii au dreptul democratic si legal sa faca fataPSD a castigat alegerile, dar pierde controlul / Romania fierbe. Ruptura politica majora in societate / Se cer: demisia guvernului, alegeri anticipate / Un val imens de ura se revarsa in societatea romaneascaPostul TV nu mai ironizeaza protestele, ca marti seara. Realizatorii incearca sa pastreze un echilibru intre relatarile de la fata locului si "informatiile" legate de presupuse violente.Corespondent din Piata Victoriei, dupa ora 21.00: Protestul e pasnic, dar acum cateva clipe oameni au incercat sa rupa cordoanele fortelor de ordine si sa intre in GuvernImediat: Imagini exclusive. Foc in Piata VictorieiPavel Abraham: Cei manipulati se vor opune pana la urma cu fortele de ordine. Nu exclud o asemenea situatie.Victor Ciutacu: Dar sunt 120.000 de oameni acolo, iese macel.Abraham: Nu iese macel (...) Dupa parerea mea, fortele de ordine de acolo, folosind mijloace democratice, legale, pot face fataB1 TV citeaza EvZ: Jandarmeria a facut primele retineri, se arunca cu sticle si petarde, galeriile sunt acolo.Ultrasii arunca cu petarde in jandarmiO doamna in varsta, prin telefon: Ce se intampla acum in Piata Victoriei se numeste lovitura de stat. Uitati-va la ei, cred ca niciunul nu a fost la vot. Sunt platiti de Iohannis si de Soros. Sunt oameni care stau in baruri si beau si se drogheaza. Ciutacu ii spune ca nu stie sa fie drogati. Doamna insista: la proteste nu sunt pensionari, sunt tineri platiti care vor lovitura de statSunt numerosi agitatori langa cladirea guvernuluiDupa putin timp,Radu Tudor a spus ca protestatarii sunt pasnici si e evident ca nu au venit cu petarde la ei.Radu Tudor continua prin a prezenta "argumente pro si contra" la adresa masurilor guvernului, sub titlul "Proteste, razboi politic, gratiere". Isi incheie enumerarea cu ideea:Postul reclama ca reporterilor Romania TV le-au fost distruse echipamenteleCel mai mare asediu al iohannistilor asupra guvernului / Tehnocratii vor la putere prin forta, nu prin vot"lucrurile scapa de sub control" / Jandarmii, injurati si atacati cu petarde de protestatari.Inca dinainte de izbucnirea incidentelor dintre jandarmi si o parte dintre protestatari, postul a transmis imagini razlete cu cate un protestatar care forteaza gardul sau arunca cu bulgari inspre jandarmi, acuzand violente. Filmari intense cu persoane care pun petarde.





Ora 23.00 Atat Romania TV, cat si Antena 3 precizeaza ca tensiunile au fost declansate de un grup restrans de agitatori si ca cei mai multi oameni au fost pasnici. Corina Dragotescu o intreaba pe o reporterita din piata, dupa ore in care s-a vorbit despre tensiuni maxime, situatie grava etc: "Ce s-a intamplat cu protestul pasnic de pana acum?"





Pavel Abraham, la Romania TV, unde insistase repetat ca exista riscul sa apara violente, spune ca protestul a fost pasnic, dar a fost tulburat de un grup separat si avertizeaza ca "cei care stau acolo in continuare isi asuma riscul sa fie victimizati". El continua: "Iohannis e mandru pentru modul cum Romania incepe sa se vada in fata lumii. Si pentru ce? Pentru nimic, ordonanta e subtire de tot".