Cum se face treaba la CNA: Membrii forului, despre felul cum s-au vazut la Antena 3 primele proteste majore, din 22 ianuarie: De la un "banal scenariu" Bamboo-Colectiv la scenariile cu aselenizarea sau 11 septembrie si explicatii proprii pentru "lovitura de stat"

Privitor la proteste, e vorba despre un miting neautorizat, un miting ilegal. Iar un asemenea eveniment cred ca trebuia comentat ca atare, prin ceea ce era el. N-am nimic cu mesajul protestelor. Dar vedeti ca si finalul [protestelor] de aseara se datoreaza tot faptului ca acest miting nu au avut un autor. Daca erau 10 ONG-uri care sa si-l asume, fiti sigur ca isi stiau oamenii si cand aparea altcineva il recunosteau.

Un miting ilegal a fost legitimat de participarea presedintelui Iohannis. Cand seful statului apare printre oameni, chiar pare a conduce marsul respectiv, se afla in situatia de a legitima acel miting, in ilegalitatea lui. Din punctul meu de vedere, un presedinte care sa demonstreze impotriva guvernului in exercitiu e ceva de... Daca acceptati aceasta perceptie, atunci comentariile din studio pot fi si ele foarte radicale.

Despre afirmatiile legate de Bamboo-Colectiv: Au fost asocieri si nimic in plus. In acest moment exista o singura declaratie oficiala care spune ca suntem foarte aproape de a acredita o mana criminala care a pus foc la Bamboo. In studio s-au facut doar similitudini intre Bamboo si Colectiv. Un banal scenariu...

Foarte putine dintre marile mitinguri sunt autorizate. Protestele sunt o masura a democratiei, un mod de a se manifesta societatea civila. Si chiar daca a fost un protest neautorizat nu inseamna ca a fost lovitura de stat, sa le dea dreptul celor de la Antena 3 sa spuna ca oamenii sunt platiti sau sunt ai SRI.

Mi se pare o paralela odioasa cu ce s-a intamplat la Colectiv si sa spui ca "de data asta nu le-a iesit", sa compari cu un eveniment atat de tragic precum de la Colectiv si cel de la Bamboo si sa spui ca au fost provocate ca sa dea protestelor mai mare amploare. O acuzatie foarte grava si facuta de mai multe ori pe parcursul emisiunilor. De mai multe ori s-a afirmat ca oamenii sunt manipulati si impinsi de anumite forte.

Tot in seara de 22 s-a creditat repetat ideea - in special dl Chirieac - ideea cu mineriada. Cum poti sa spui asa ceva? La sfarsitul emisiunii, oamenii nici nu mai erau acolo, dar fusese totusi o mineriada!

In privinta manifestatiilor, s-a spus de lovitura de stat - au spus-o doi oameni, Bogdan Chirieac si Mircea Badea. Si au scris pe burtiera. Mi se pare si cel mai grav lucru care s-a spus acolo.

Faptul ca afirma ca cineva e manipulat nu e o acuzatie - toti suntem manipulati. E o opinie, care nu poate fi dovedita. Afirmatia cu SRI nu am gasit-o, am gasit doar o afirmatie a lui Ciuvica. Astfel acuzatii nu au fost aduse de moderatori.

Si Chirieac a zis "a fost o mineriada": moderatorul ce sa faca, sa ceara dovezi? (Jucan: Dar un moderator nu poate sa stea asa, trebuie sa ceara explicatii) Trebuie sa facem o distinctie intre ceea ce au spus invitatii si ce au spus moderatorii

Comentariile au inceput intr-o nota mai tensionata si pe masura ce a evoluat fenomenul s-au mai temperat, s-a vazut aseara

Legat de varianta cu focul pus la Bamboo, va reamintesc ca varianta a fost aruncata initial pe piata chiar de unul dintre actionari. Sunt scenarii care se alimenteaza din aproape in aproape - nu inseamna ca e adevarat.

Voi incepe sa apelez la exemple in care nu mi-aduc aminte sa fi intervenit o situatie de genul acesta: in SUA s-a vehiculat intens ca ei si-ar fi distrus turnurile ca sa fie razboi. Alt mit mai vechi, alta chestie falsa - ca nu au aselenizat niciodata. In situatii de genul asta se vehiculeaza tot felul de scenarii fara nicio baza.

Ce vedem noi in SUA sunt documentare care in general contin acele probe rezonabile. Noi aici avem de aface cu orice altceva, in niciun caz cu documentari. Avem de-a face cu scenarii care nu au legatura cu realitatea, nu sunt confirmate de nicio autoritate a statului care sa investigheze legaturile. In SUA au existat, aici nu exista asa ceva. Nu era cazul sa se investigheze vreo legatura intre incendiul de la Colectiv si cineva care ar fi vrut asa ceva, sau cel mai recent dintre incendiul de la un club si autoritati.

Care e motivul pentru care postul de televiziune face asemenea asemanari, care nu sunt doar acum, sunt permanentizate?

