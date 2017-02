Oreste a postat pe Facebook o fotografie cu Mircea Badea in care apare tinand pe piept o pancarda pe care este inscriptionat mesajul: "Live! In atentia Ministerului de Interne nu mai protejati infractorii", potrivit Cancan."Ce vremuri...ce baiat...Si uite cum banii si slugarnicia fata de vatafi pot transforma un om intr-o libarca... M-a durut inima in 2013, cand am inteles metamorfoza prietenului meu...Acum sunt detasat, rece si pragmatic...stiu ca procesul este ireversibil...Pacat, amice, ca dintr-un fantastic ai devenit un fanatic!", a scris Oreste pe Facebook.