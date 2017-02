Romania TV indeamna agentiile care au scos reclamele de pe post sa se intrebe daca nu cumva sunt victimele dezinformarilor

"Exista voci care, fara sa-si asume direct si transparent opinia si decizia, exprima pareri despre politica editoriala a postului de televiziune al carui spatiu publicitar il gestionam, concluzionand ca aceata politica ar fi in neconcordanta cu principiile si valorile promovate de produsele dumneavoastra."

"Romania TV respecta toate regulile jurnalismului si toate reglementarile legale din audiovizual, fara a fi in situatia de a se situa de o parte sau de alta in timpul perioadei de criza pe care o traim."

"audienta este principalul argument pentru orice client de publicitate care doreste sa-si promoveze serviciile si produsele pentru un public cat mai larg, aceasta fiind esenta politicilor comerciale corecte pe care le practicam si credem noi ca le si respectam in Romania".

"publicitatea comerciala nu are nicio legatura cu politica sau dezbaterea politica, nu inseamna ca prezenta break-urilor de publicitate in cadrul programelor unui post de stiri, asa cum este si Romania Tv, implica in vreun fel clientii de publicitate pentru vreun partid sau om politic".

"Nu cumva aceste actiuni de limitare si chiar de blocare ale raporturilor comerciale pe care le derulam de mai bine de cinci ani reprezinta tocmai incalcarea principiilor agreate si sustinute reciproc pana in prezent?!"

In scrisoare, Romania TV asigura agentiile ca "respecta toate regulile jurnalismului si toate reglementarile legale din audiovizual, fara a fi in situatia de a se situa de o parte sau alta in timpul perioadei de criza pe care o traim".Din scrisoarea postului care s-a remarcat printr-un baraj de manipulari, dezinformari si intoxicari pe parcursul unei lungi perioade de timp, culminand cu evenimentele din ultimele zile: