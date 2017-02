Procurorul general Augustin Lazar indeamna CNA sa-si faca treaba: "O escaladare fara precedent a presiunilor nepermise" asupra Justitiei in mass-media

Amintim ca, la sfarsitul lunii trecute, unul dintre membrii CNA, Radu Calin Cristea, a calificat referirea la forul audiovizual, din raportul MCV, drept "o fraza stalinista", deoarece ar "trasforma CNA-ul intr-un centru care ordona televiziunilor care au gresit, din punct de vedere al CSM, sa corecteze pretinsele greseli. E ceva de noaptea mintii". Detalii aici

"Utima perioada a fost marcata de o escaladare fara precedent a presiunilor nepermise, care depasesc limitele unor critici acceptabile intr-o societate democratica la adresa institutiilor care alcatuiesc autoritatea judecatoreasca de catre mass-media. Se inregistreaza numeroase cazuri de emisiuni televizate in cadrul carora se vehiculeaza informatii tendentioase si neadevarate de natura sa submineze grav autoritatea judecatoreasca si sa puna in discutie deontologia profesionala a judecatorilor si procurorilor cu intentia de decredibilizare a luptei anticoruptie si a sistemului judiciar in ansamblu."

"Unul din efectele nocive consta in afectarea increderii in actul de justitie a cetateanului."

"Procurorul general al PICCJ priveste cu deosebita ingrijorare aceasta realitate care tinde sa dobandeasca amploarea unui fenomen."

"Inegalitatea evidenta de arme intre instrumentele mediatice aflate la indemana jurnalistilor si rezerva de exprimare care deriva din statutul profesional al judecatorilor si procurorilor face evidenta necesitatea adoptarii unei reactii pentru informarea corecta a publicului."

"In considerarea prerogativelor conferite de Legea 504/2002 a audiovizualului, institutiei pe care o conduceti ii revine rolul primordial in asigurarea unui climat bazat pe libera exprimare si responsabilitatea fata de public in domeniul audiovizualului."

"In acest context, va rugam sa analizati posibilitatea interventiei prin norme de reglementare, potrivit dispozitiilor art. 17 al. 1 lit.d pct.1, 3 si 6 si lit.e din actul normativ mentionat (n.red.: referitoare la informare corecta, echidistanta, protectia demnitatii umane), pentru pastrarea continutului informativ al emisiunilor difuzate in cadrul general acceptat al standardelor europene ale libertatii de exprimare."

"Ministerul Public sustine neconditionat libertatea presei si diversitatea opiniilor, inclusiv a celor cu caracter critic, acceptate intr-o societate democratica. In contrapondere, apreciem ca necesara aderarea de catre toti actorii la norme etice care sa aiba ca rezultat informarea corecta si din perspectiva tuturor celor implicati a publicului."

Augustin Lazar atrage atentia ca subiectul a fost atins inclusiv in cel mai recent raport MCV, ce arata lipsa de reactie a CNA in urma sesisarilor CSM si faptul ca "atacurile la adresa magistratilor si sistemului judiciar de catre mass-media si politicieni raman o amenintare serioasa pentru ireversibilitatea luptei anticoruptie. Aceasta realitate, arata procurorul general, "tinde sa dobandeasca amploarea unui fenomen".Potrivit agendei CNA, forul audiovizual are programate, pentru miercuri, discutii despre posibile modificari la Codul de reglementare in audiovizual.