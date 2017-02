"Kompatibil": Mai multi angajati ai Radio Romania protesteaza ca directorul Ovidiu Miculescu ramane in functie desi a fost declarat incompatibil

Actiunea a avut loc la cateva zile dupa ce ICCJ a respins ca nefondat recursul declarat de Miculescu impotriva unei sentinte a Curtii de Apel, ce confirmase ca acesta a fost in incompatibilitate timp de doi ani. Solutia ICCJ este definitiva. Miculescu a refuzat permanent sa demisioneze, dupa ce ANI l-a declarat incompatibil in 2013, intrucat ocupase, simultan, functia de membru in CA al SRR si in cea de sef la Societatea Nationala de Radiocomunicatii. Detalii aici

Protestatarii au purtat tricouri sau pancarte pe care scria "Kompatibil" si au depus la cabinetul lui Miculescu mai multe cutii, spunand ca il "ajuta sa impacheteze". Ei declara ca au facut acest demers in calitate de avertizori publici. Printre ei s-au numarat, de altfel, si Alexandru Rusu si Catalin Gombos, cei doi jurnalisti care au fost anchetati intern, in toamna anului trecut, pentru faptul ca in aceeasi calitate de avertizori publici au reclamat o serie de nereguli in cadrul SRR.Scrisoarea deschisa semnata de protestatari:Scrisoare deschisa in atentia Presedintelui Director General al Societatii Romane de Radiodifuziune, Ovidiu Miculescu.Domnule Ovidiu Miculescu,Avand in vedere decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr.227/31.01.2017, decizie definitiva care, practic, confirma starea dumneavoastra de incompatibilitate si va interzice sa mai ocupati functii publice pe o perioada de trei ani,Tinand cont de prejudiciile serioase de imagine care pot fi aduse Societatii Romane de Radiodifuziune de faptul ca la conducerea acesteia se afla o persoana aflata in stare de incompatibilitate,Va solicitam in mod imperativ sa va dati demisia din functia de Presedinte Director General al Societatii Romane de Radiodifuziune si de membru al Consiliului de Administratie al SRR.Va atragem atentia ca, inainte de acest demers, am asteptat timp de o saptamana dupa ce Înalta Curte de Casatie si Justitie s-a pronuntat, insa nu ati facut niciun gest prin care sa aratati ca intentionati sa puneti in aplicare aceasta hotarare definitiva a instantei.Consideram ca ramanerea dumneavoastra in aceasta functie de inalta demnitate publica pune in pericol credibilitatea si imaginea SRR in spatiul public, unde se manifesta mai mult ca niciodata respectarea principiului integritatii in viata politica şi sociala. De asemenea, lipsa dumneavoastra de reactie şi aşteptarea unei decizii de demitere din partea comisiilor parlamentare vor crea o imagine de maculare morala şi juridica a Radioului, pe care aceasta institutie nu o merita.Aceasta scrisoare deschisa va fi remisa presei.Totodata, colegii din Radio Romania care cred in principiile unui stat de drept sunt liberi sa se alature demersului nostru.Alexandru Rusu - realizator Radio Romania ActualitatiCatalin Gomboş - realizator Redactia InformatiiCorina Sabau - redactor Radio Romania InternationalTheodora Cristez, realizator Radio Romania InternationalBogdan Matei, publicist-comentator, Radio Romania InternationalConstantin Cristian Bleotu - realizator Radio Romania CulturalChristine Bleotu (Lescu) - redactor Radio Romania InternationalDaniel-Florin Onea, redactor, Radio Romania InternationalMihai-Radu Ceascai, artist instrumentist-sef partida, Orchestra Nationala RadioSilviu Albei, artist-instrumentist trompeta, Big Band RadioOana Enachescu, realizator Radio Romania Cultural