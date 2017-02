Chinuri la CNA pe tema amendarii Romania TV: O posibila sanctiune pentru inregistrarile cu Ghita, amanata. Amenda de 40.000 de lei pentru burtiere, data la a patra incercare

Paginademedia.ro noteaza ca unul dintre membri, Monica Gubernat, a votat impotriva tuturor celor patru propuneri, fara sa-si motiveze decizia si fara sa faca o alta propunere.

Nici in acest caz Monica Gubernat, care a votat impotriva, nu si-a motivat optiunea, pozitie adoptata si de Laura Georgescu.

Radu Herjeu: "Mi s-a parut prea mare cuantumul si doresc ca inainte de a vota o astfel de amenda sa aflu si opinia postului"

Rasvan Popescu, aderand la pozitia lui Radu Herjeu: "Este si ineditul acestui caz care ne face reticenti"

CNA a decis, marti, sa amendeze cu 40.000 de lei postul Romania TV pentru mai multe mesaje afisate pe burtiera, in data de 18 ianuarie. Potrivit Paginademedia.ro , sanctiunea a fost data abia la a patra incercare. O alta tentativa de a sanctiona postul de stiri, anume pentru inregistrarile cu Ghita, s-a blocat deocamdata, urmand ca discutiile sa fie reluate intr-o sedinta urmatoare.Potrivit sursei citate, Romania TV a fost amendata pentru mesajele de pe burtiera din 18 ianuarie, inclusiv acela in care afirma ca "Iohannis cere de la Guvern lege pentru amnistie si gratiere", dupa ce forul audiovizual a primit peste 900 de sesizari. Trei propuneri initiale de amenda - 100.000 de lei (inaintata de membrul CNA Gabriel Tufean), 50.000 de lei (Valentin Jucan), respectiv 30.000 de lei (cea mai mica, inaintata de Radu Herjeu) - au cazut la vot, opt dintre membri votand in cele din urma o sanctiune intermediara, de 40.000 de lei.Membrii CNA au considerat ca postul a incalcat reglementarile referitoare la informarea obiectiva si lipsa dovezilor pentru acuzatiile aduse mai multor persoane.In prealabil, CNA a discutat, pe larg, inregistrarile cu Sebastian Ghita difuzate de postul de televiziune controlat de acesta. Potrivit Paginademedia.ro , un singur membru a facut o propunere de sanctiune - amenda maxima, de 200.000 de lei - dar aceasta nu a intrunit suficiente voturi. Subiectul urmeaza sa fie reluat intr-o sedinta viitoare.Propunerea a tinut cont de articolele din lege referitoare la informarea corecta, dreptul la propria imagine, obligativitatea moderatorului de a cere interlocutorului sa probeze afirmatiile facute, asigurarea impartialitatii.Monica Gubernat a fost numita in CNA la propunerea PSD, iar Laura Georgescu, la propunerea guvernului Ponta.Cum au motivat votul impotriva ceilalti doi membri care s-au opus sanctiunii de 200.000 de lei: