Veniturile nete ale Pro TV au crescut cu aproape 10% in 2016, pana la 173 de milioane de dolari, profitul OIBDA a crescut cu 50%

Veniturile nete inregistrate in Romania, aferente intregului an 2016, s-au ridicat la 172,9 milioane de dolari (+9,8% fata de 2015). In ultimul trimestru, acestea s-au ridicat la 54,6 milioane de dolari (+13,9% fata de T4 2015).

Dintre toate cele sase piete central si est-europene unde este prezent CME, operatiunile din Romania ocupa locul secund, dupa Cehia.

OIBDA pentru intreg anul 2016 a fost, in cazul operatiunilor din Romania (Pro TV), de 62 milioane de dolari (+50% fata de 2015), OIBDA pentru ultimul trimestru fiind de 16,9 milioane de dolari (+10% fata de T4 2015).

La nivelul intregului grup, veniturile nete au crescut, in 2016, cu 5%, pana la 638 milioane de dolari, profitul operational a crescut cu 18% pana la 111,6 milioane de dolari, iar OIBDA - cu 22% pana la 150 milioane de dolari.

Rezultatul OIBDA pe ultimul trimestru a fost cel mai mare inregistrat de companie in ultimii cinci ani, contribuind la cea mai mare marja de profit OIBDA inregistrata in aproape un deceniu. Rezultatele pentru intregul an au depasit cele mai recente estimari"

Potrivit lui Michael Del Nin, CEO al CME, cresterea profitului in ultimul trimestru al anului trecut a fost cea mai mare inregistrata de grupul media in ultimii cinci ani, marja de profit pentru aceeasi perioada fiind cea mai mare din ultimul deceniu.Rezultatele anuntate joi de CME:CME precizeaza ca pietele de publicitate TV din cele sase tari unde este prezent grupul au cresut, in medie, cu 6% in 2016, veniturile din publicitate inregistrate in principalele trei piete - Cehia, Romania si Slovacia - crescand cu 6%.La nivel de grup, veniturile din tarife aplicate cablistilor pentru dreptul de retransmisie au crescut cu 8%.Michael Del Nin, co-CEO al CME, citat in comunicatul grupului: