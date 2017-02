Wikipedia elimina tabloidul britanic Daily Mail din categoria surselor credibile

Decizia, rara, priveste editiile print si internet ale ziarului, al doilea cel mai vandut din Regat si unul dintre cele mai vizitate site-uri din lume, cu 24,5 milioane de vizitatori unici revendicati pe luna"Contributorii versiunii Wikipedia in engleza au decis prin consens ca Daily Mail este in general putin credibil, de aceea utilizarea sa ca sursa va fi eliminata de o maniera generala", a explicat Wikimedia - fundatia care editeaza Wikipedia - intr-un comunicat publicat de ziarul britanic The Guardian.Comunitatea contributorilor a deplans "insuficienta verificare a faptelor" din partea ziaristilor Daily Mail.Enciclopedia, bazata pe o filosofie cooperativa, ia foarte rar astfel de decizii. Ea explica pe site-ul sau ca articolele "trebuie sa se bazeze pe surse credibile", precizand ca niciun articol nu trebuie scris in absenta unor "surse credibile"."Tabloidele cele mai extreme, precum National Enquirer (saptamanal american) nu trebuie folosite niciodata, majoritatea articolelor fiind false, scrie astfel Wikipedia, care sfatuieste folosirea cu precautie a informatiilor care provin de la unele agentii de presa precum China Noua sau agentia nord-coreeana KCNA.Daily Mail nu a dorit sa comenteze informatia.