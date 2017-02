​Reprezentantul propus de guvernul Ciolos in CA al TVR, George Orbean, si-a dat demisia. Ce spune despre televiziunea publica, datoriile platite de stat si intreruperea emisiei de miercuri seara

Orbean spune ca a asteptat pentru ca demisia trebuia facuta la Parlament, iar pana acum Parlamentul a fost prins cu alte urgente. Locul lui a ramas vacant, el neavand supleant.

"Daca mai avea cineva nevoie de o dovada fizica a dezastrului in care este scufundat in mod intentionat postul public de televiziune, intreruperea emisiei TVR din 8 februarie 2017 timp de vreo jumatate de ora (!!!) este mai mult decat exemplara! Amatorii si clientii politici instalati la conducere au ratat si ultima dintre misiunile pe care le aveau de indeplinit conform legii si minimei decente profesionale: mentinerea emisiei 24/7. "

George Orbean a precizat ca a luat aceasta decizie independent de ceea ce s-a intamplat, la nivel politic, in ultimele saptamani. "Eu am fost nominalizat in CA la initiativa lui Dacian Ciolos, de catre Dacian Ciolos, mi se pare normal (sa plec - n.red.) pentru ca guvernul nu e acelasi". Oricum, spune el, situatia recenta "ar fi necesitat o demisie, eu fiind un reprezentant al guvernului si cred ca nu trebuie sa explic de ce nu vreau sa fiu reprezentantul actualului guvern".In privinta deciziei de eliminare a taxei radio-tv si de acoperire a cheltuielilor - dar si a datoriilor istorice - ale TVR de la bugetul de stat, via guvern, , el se declara "absolut indignat de varianta de bailout aleasa pentru TVR, in conditiile in care la televiziune nu s-a intamplat nicio evaluare, nicio raportare, nimic in ultimul an. Plata datoriilor mi se pare pur si simplu o instigare la fraudare, nu poti sa platesti 150 de milioane fara sa stii, mai intai, cine a facut gaura aceasta".Intr-un, George Orbean comenteaza recentul incident in care emisia TVR a fost intrerupta din cauza unei caderi de curent ce a afectat mai multe cartiere din capitala: