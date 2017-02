Liviu Dragnea a facut plangere penala impotriva ziaristului Mircea Marian, care i-a publicat adresa pe Facebook. Infractiunile invocate: "instigare publica" si "atentat care pune in pericol siguranta nationala"

Potrivit sursei citate, gestul lui Liviu Dragnea vine dupa ce Mircea Marian a dat, intr-o postare pe Facebook, adresa la care locuieste Liviu Dragnea in Bucuresti: "E complet lipsit de etica profesionala ceea ce voi face acum, dar va spun ca jidogia de Dragnea locuieste langa Piata (...), pe strada nr., intr-un bloc .... Sa nu va vina idei."Ulterior, Mircea Marian a inlocuit cuvantul "jigodia" cu "domnul", apoi a sters complet postarea.Anuntul privind plangerea penala depusa de Liviu Dragnea a fost facut vineri de Mircea Marian pe contul sau de Facebook Jurnalistul a publicat, apoi, plangerea penala:DOMNULE PROCUROR GENERALSubsemnatul NICOLAE-LIVIU DRAGNEA... in baza art. 289 Cod procedura penala, formulez prezentaPLANGERE PENALAfata de faptuitorul MIRCEA MARIAN (...) jurnalist la Romania Libera...prin care solicit strangerea probelor necesare cu privire la savarsirea de catre acesta a infractiunilor de:-Instigare publica - fapta prevazuta de art 368 cod penal:Art. 368 Instigarea publica(1) Fapta de a indemna publicul, verbal, in scris sau prin orice alte mijloace, sa savarseasca infractiuni se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la savarsirea careia s-a instigat.(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) este comisa de un functionar public, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la savarsirea careia s-a instigat.(3) Daca instigarea publica a avut ca urmare comiterea infractiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevazuta de lege pentru acea infractiune.-Instigare la savarsirea infractiunii de atentat care pune in pericol securitatea nationala - fapta prevazuta de art 401 cod penal - cu referire la art 1-3 din Legea 51/1991:Art. 401- Atentatul care pune in pericol securitatea nationalaAtentatul contra vietii savarsit impotriva unei persoane care detine o functie de demnitate publica, daca fapta pune in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu detentiune pe viata sau inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.Legea 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, republicata 2014:Art. 1 - Prin securitatea nationala a Romaniei se intelege starea de legalitate, de echilibru si de stabilitate sociala, economica si politica necesara existentei si dezvoltarii statului national roman ca stat suveran, unitar, independent si indivizibil, mentinerii ordinii de drept, precum si a climatului de exercitare neingradita a drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor, potrivit principiilor si normelor democratice statornicite prin Constitutie.Pe de alta parte, Romania libera scria in urma cu cateva zile, mentionand faptul ca seful PSD a amenintat ca va face plangere penala impotriva jurnalistului RL Mircea Marian, ca, "daca va depune plangerea, liderul social-democrat va fi nevoit sa explice in instanta daca este proprietarul unei locuinte pe care nu a declarat-o", in conditiile in care aceasta nu apare in declaratia sa de avere.