Un nou CEO la agentia MediaCom Romania - Oana Petroff, fosta sefa Mindshare

Oana Petroff, cea care a condus agentia de media Mindshare Romania, a preluat conducerea agentiei MediaCom Romania, potrivit informatiilor HotNews.ro. Mutarea vine la un an dupa ce Carmen Lixandru, fosta sefa MediaCom, a parasit compania din motive "de ordin personal" Mindshare si MediaCom opereaza sub umbrela GroupM, divizia de media buying a conglomeratului de comunicare WPP.Oana Petroff a condus Mindshare in ultimii 12 ani.Dupa plecarea lui Carmen Lixandru, conducerea MediaCom a fost asigurata interimar de Madalina Bodea, account director, alaturi de Costin Mihaila, managing director EMEA al retelei de media.