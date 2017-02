Romania TV, amendata cu 40.000 de lei de CNA pentru dezbaterile prilejuite de inregistrerile lui Sebastian Ghita

"De ce am difuzat inregistrarile: evident orice media din aceasta lume daca ar fi avut astfel de inregistrari le-ar fi difuzat. Ca ele au fost sau nu adevarate, dupa cum bine stiti, au avut repercusiuni foarte clare. Va aduc aminte ca un sef al unui serviciu de informatii si-a dat demisia si ca in parlament la comisia de control SRI se fac audieri pe aceasta tema."

"De cate ori am avut aceste inregistrari, am fost preluati de toata lumea, este un fapt de notorietate. Am cerut puncte de vedere tuturor persoanelor si institutiilor despre care se facea anumite declaratii. V-am trimis adresele de corespondenta, aveti toate maiurile trimise."

"In ce priveste dezvaluirile lui Sebastian Ghita, cred ca cel mai important este raspunsul pe care il avem de la SRI. Am trimis pe 10 ianuarie o solicitarea si am primit raspuns pe data de 6 februarie. Mi se spune: toate informatiile prezentate in spatiul public au fost puse la dispozitia comisiei de control pentru SRI."

"Redactia Romania TV, eu personal si nici moderatorul nu am avut aceasta inregistrare. Nu va pot da mai multe amanunte pentru ca nu stiu. Nu sunt cea care am intrat in legatura directa."

"Au fost audiati toti jurnalistii, sunetistii, femeile de serviciu si asa mai departe care au avut legatura cu acele DVD-uri."

Amenda de 40.000 de lei a fost propusa de Radu Herjeu si a fost votata de initiatorul ei si de Monica Gubernat, Florin Gabrea, Laura Georgescu, Gabriel Tufeanu si Rasvan Popescu. Ceilalti membri CNA prezenti la sedinta - Dorina Rusu, Orsolya Eva Borsos si Valentin Jucan - au fost impotriva."In lumina informatiilor primite de la post si intr-un final si de la DNA, am inteles ca postul a solicitat de cel putin trei ori punctul de vedere de la DNA in perioada in care a difuzat filmuletele, cel putin o data de la SRI si cel putin o data de la Parchetul General. Au primit un raspuns, din cate am inteles, de la SRI, dar nu si de la DNA. Prin urmare, consider ca postul a incalcat legislatia atunci cand a dezbatut dezvaluirile facute de Ghita si nu prin simpla lor difuzare. In discutiile de dupa aceea consider ca postul nu a pastrat echilibrul necesar si nu a abordat subiectul de natura sa permita informarea obiectiva a publicului", a spus Radu Herjeu, propunand amenda de 40.000 de lei.Membrul CNA si-a formulat propunerea in baza articolelor 3.2 din Legea audiovizualului si 40.1, 64.1. b si 66.1 a. din Codul audiovizual. El a mentionat ca la articolul 40.1 s-a referit strict la incalcarea principiului audiatur et altera pars.Sanctiunea a trecut abia in cel de-al treilea tur, dupa ce in primele doua tururi a intrunit doar cinci voturi - Radu Herjeu, Monica Gubernat, Laura Georgescu, Gabriel Tufeanu si Rasvan Popescu.In primele doua tururi a fost votata si o propunere de amendare a postului de televiziune cu 80.000 de lei, formulata de Orsolya Eva Borsos. Propunerea a fost votata de initiatoarea ei, Florin Gabrea, Valentin Jucan si Dorina Rusu.Orsolya Eva Borsos a cerut rediscutarea dupa ce propunerea lui Valentin Jucan, de 200.000 de lei, formulata in urma cu o saptamana, nu a trecut de trei tururi de vot, fiind acceptata doar de initiatorul ei, de Florin Gabrea si de Dorina Rusu. Valentin Jucan a propus din nou amenda de 200.000 de lei, dupa care a ales sa o retraga."Imi retrag propunerea in acest caz, ca sa nu se spun ca raman extremele si ca imi doresc cine stie ce. Imi retrag ropunerea, tocmai pentru a reusi sa ajungem la un consens", a spus membrul CNA.Valentin Jucan a declarat ca cel mai grav i se pare "ce a urmat" dupa difuzarea inregistrarilor lui Sebastian Ghita si ca, din punctul sau de vedere, Romania TV a folosit materialele video pentru a ataca justitia si SRI."Din punctul meu de vedere, continutul acestor inregistrari, continut care va fi sau este deja cercetat de alte institutii abilitate a fost folosit de catre radiodifuzor intr-un anumit scop. Din punctul meu de vedere, radiodifuzorul a folosit aceste inregistrari pentru a ataca doua domenii esentiale ale statului - justitia, fiindca Sebastian Ghita are probleme cu justitia, si SRI, cu care are o chesitune care tine de... Modul in care postul de televiziune a inteles sa solicite un punct de vedere si sa foloseasca faptul ca are sau nu un raspuns arata cu claritate scopul urmarit", a spus Valentin Jucan.El a continuat afirmand ca rezultatul a fost decredibilizarea justitiei si a Serviciului Roman de Informatii."Sute de ore difuzate incepand cu sfarsitul lunii decembrie de acest post s-au axat exclusiv pe amplificarea informatiilor si acestor asa-zise dezvaluiri, care pana acum nu au fost probate nici de catre post, nici de catre o alta institutie. Sute de ore de continut editorial au fost indreptate impotriva justitiei prin intermediul acuzatiilor aduse DNA si impotriva SRI, prin intermediul acuzatiilor sustinute cu foarte multa claritate: < >. Care este rezultatul? Decredibilizarea acestor doua domeniii fundamentale justitia si SRI, ca parte a unui sitsem de protectia a statului", a spus membrul CNA.Valentin Jucan a amintit ca Legea audiovizuala permite retragerea licentei audiovizuale sau a dreptului de furnizare a serviciului media audiovizual la cerere, in cazul savarsirii repetate de catre furnizorul de servicii media a fatei de incitare la actiuni care au drept scop disolutia autoritatii de stat."Postul de televiziune, in mod repetat, a facut acest lucru. A instigat prin luari de pozitie repetate ale invitatilor, cel putin din decembrie incoace, la disolutia autoritatii de stat. Autoritatea judecatoreasca este un exemplu", a precizat el.Pagina de Media reda si declaratiile reprezentantul Romania TV, in fata CNA:Amenda de 7.500 de lei a fost propusa de Radu Herjeu, in baza articolului 40, alineatele 1 si 2 din Codul audiovizualului, si a fost votata de sase din cei noua membri CNA prezenti la sedinta - Monica Gubernat, Laura Georgescu, Orsolya Eva Borsos, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu si Rasvan Popescu."In virtutea dreptului la propria imagine, in cazul in care in programele audiovizuale se aduc acuzatii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie sustinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul sa intervina pentru a- si exprima punctul de vedere; daca acuzatiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie sa respecte principiul audiatur et altera pars; in situatia in care persoana vizata refuza sa prezinte un punct de vedere, trebuie sa se precizeze acest fapt. Moderatorii programelor au obligatia sa solicite ferm interlocutorilor sa probeze afirmatiile acuzatoare sau sa indice, cel putin, probele care le sustin, pentru a permite publicului sa evalueze cat de justificate sunt acuzatiile", arata articolul invocat.In emisiunea "Romania de poveste" din 3 decembrie au fost discutate cazurile judiciare ale lui Mircia Gutau, Decebal Traian Remes, Mariana Rarinca si Victor Becali.