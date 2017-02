Antena 3 si Romania TV, amendate cu cate 50.000 de lei pentru nerespectarea informarii obiective in emisiunile privind protestele

Raportul de monitorizare releva ca postul de televiziune Antena 3 a difuzat pe 22 ianuarie dezbateri in cadrul carora s-a discutat despre proiectul privind gratierea si Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarile la codurile penale si despre protestul din seara respectiva. Referitor la Romania TV, raportul de monitorizare releva ca postul a difuzat pe 22 ianuarie emisiuni informative si de dezbatere in cadrul carora au fost prezentate si analizate informatii despre protestul desfasurat in Bucuresti la acea data.CNA a stabilit ca Antena 3 si Romania TV au incalcat prevederi potrivit carora toti furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia sa asigure informarea obiectiva a publicului prin prezentarea corecta a faptelor si evenimentelor si sa favorizeze libera formare a opiniilor; in virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie sa respecte o serie de principii, printre care cele privind asigurarea unei distinctii clare intre fapte si opinii, respectiv informarea cu privire la un fapt sau un eveniment sa fie corecta, verificata si prezentata in mod impartial si cu buna-credinta; in emisiunile de stiri si dezbateri, radiodifuzorii trebuie sa respecte mai multe reguli, printre care cea referitor la titlurile si textele afisate pe ecran care sa reflecte cat mai fidel esenta faptelor si datelor prezentate; in programele de stiri si dezbateri informarea in probleme de interes public, de natura politica, economica, sociala sau culturala, trebuie sa respecte si principiul despre asigurarea impartialitatii, echilibrului si favorizarea liberei formari a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate in opozitie, in perioada in care problemele sunt in dezbatere publica.Realitatea TV a fost somata public pentru nerespectarea unor prevederi conform carora moderatorii, prezentatorii si realizatorii programelor au obligatia sa nu foloseasca si sa nu permita invitatilor sa foloseasca un limbaj injurios sau sa instige la violenta.CNA a mai sanctionat cu somatie publica B1 TV pentru incalcarea unor prevederi care stipuleaza ca in emisiunile de stiri si dezbateri radiodifuzorii trebuie sa respecte o serie de reguli, printre care cea ca titlurile si textele afisate pe ecran sa reflecte cat mai fidel esenta faptelor si datelor prezentate. Circa 30.000 de oameni (estimari ale ziaristilor) au participat in seara zilei de 22 ianuarie (duminica) la un protest masiv impotriva proiectelor Guvernului privind gratierea si modificarea Codului Penal. Manifestatia a fost organizata pe Facebook sub sloganul "NU Legii Gratierii Si Amnistiei". Oamenii s-au strans incepand cu ora 17.00 la Piata Universitatii, dupa care au marsaluit spre Guvern, mergand apoi la sediul PSD si sediul ALDE, protestul incheindu-se in jurul orei 21.30. Protestul a fost pasnic, oamenii cerand renuntarea la cele doua ordonante de urgenta. Presedintele Iohannis a venit pentru circa zece minute la miting, in Piata Universitatii.Romania TV si Antena 3, televiziunile conduse de Sebastian Ghita si Dan Voiculescu, au acuzat permanent manifestantii ca vor sa dea o lovitura de stat, sa rastoarne guvernul prin forta. Dupa ce Iohannis a aparut in Piata Universitatii, moderatori si invitati de la ambele televiziuni l-au acuzat direct pe Iohannis de tentativa de lovitura de stat.Romania TV a fost campioana stirilor false: a relatat ca manifestantii au fost platiti cu 50 de lei, iar cei care au venit cu caini au primit 30 de lei suplimentar. A spus ca un jandarm a fost grav ranit. A spus ca intre manifestanti au fost infiltrati huligani din galeriile de fotbal. Au spus ca reporterii si cameramanii lor au fost agresati, in conditiile in care au existat doar huiduieli la adresa lor.Romania TV a incercat si o provocare fatisa: a adus in mijlocul demonstrantilor de la Piata Universitatii cateva personaje extrem de dubioase, care au cerut tipand "respectarea drepturilor omului" si gratiere".Se incearca prabusirea unui Guvern cu manifestatii de strada, a declarat Mircea Badea, la Antena 3, in cadrul emisiunii Sinteza Zilei. Pe burtiera se titreaza: Incendiul nu a reusit, lovitura de stat continua/ Lovitura de stat in desfasurare. Cei doi prezentatori, Mircea Badea si Mihai Gadea, intreaba telespectatorii daca ar iesi in strada pentru a protesta impotriva abuzurilor.In ciuda tuturor acestor tentative de manipulare, la protest nu a fost inregistrat nici un act de violenta sau agresiune.