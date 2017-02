Seful radioului public Ovidiu Miculescu participa la dezbateri parlamentare fara probleme, desi are solutie definitiva de incompatibilitate

In urma cu trei saptamani, Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins ca nefondat recursul lui Miculescu impotriva unei sentinte din 2014 a Curtii de Apel, ce confirmase ca acesta a fost in incompatibilitate timp de doi ani, intre 2010 si 2012. Solutia ICCJ este definitiva. Detalii aici

De atunci, Miculescu nu a dat niciun semn ca ar intentiona sa demisioneze, conditii in care ar reveni Parlamentului decizia de a aplica legislatia in cazul incompatibilitatii sefului RRA. In ultimele doua saptamani, mai multi angajati ai radioului au protestat public fata de faptul ca Miculescu ramane in functie

HotNews.ro a transmis acum o saptamana Radioului public intrebari privind situatia lui Miculescu, dar nu a primit niciun raspuns pana in acest moment.Abordat marti, in cadrul unor dezbateri desfasurate la Parlament pe tema unui proiect de modificare a legislatiei ce guverneaza societatile publice de radio si televiziune, Miculescu a refuzat sa comenteze pe aceasta tema. El s-a rezumat sa spuna ca "exista o lege in acest sens".Intrebat, la randul sau, de ce persista actuala situatie, presedintele Comisiei pentru cultura si media din Senat, Lucian Romascanu, a invocat proceduri ce ar trebui urmate. El a spus ca "noi (parlamentul - n.red.) trebuie sa fim in posesia acelei decizii ANI". Intrebat daca, dupa ce va veni decizia ANI, vor solicita demisia sau il vor demite pe Miculescu, Romascanu a spus: "Daca dispozitivul deciziei ANI si sanctiunile pe care ea le recomanda duc spre acea directie, sigur vom lua aceste masuri".Potrivit lui Romascanu, "astazi vom trimite solicitarea catre ANI, iar in momentul in care vine veti fi informati. Va asigur ca vom aplica legea asa cum este ea".