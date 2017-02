RAPORT EXTERN Situatia din TVR este in continuare critica / Eliminarea taxei TV - o decizie nefericita / Televiziunea publica are nevoie ca de aer de schimbari legislative si de reforma interna

Cum a supravietuit? CU o scadere a cotei de audienta de la 22% in 2006 la 3,4% in 2016, cu o datorie de 145 milioane de euro la sfarsitul anului trecut, cu investitii in programe cu 90% mai mici si cu o scadere a cotei de piata de 85%, potrivit datelor prezentate de Irina Radu.

Strategie: TVR are "multiple provocari" ce tin de strategia globala, de continut, de guvernanta, finantare, resurse umane etc. Conducerea pare sa aiba o imagine corecta, dar daca vrea sa faca ceva are nevoie de sprijinul Parlamentului, avand in vedere cadrul legal si politic in care functioneaza institutia.

Guvernanta: Conducerea superioara e afectata de probleme majore ce tin de felul cum sunt numiti PDG si membrii CA; faptul ca presedintele e si director general, lipsa unor reguli clare privind conflictul de interese. Pentru aceasta, e nevoie de schimbari legislative

Finantarea: TVR se confrunta cu probleme cronice si profunde, ce au facut ca dobanzile pentru datorii sa reprezinte 20% din bugetul anului 2015, iar salariile - 65% din bugetul pe 2016. Exista o "problema profunda si de lunga durata in insasi structura bugetului".

Continutul: Din cauza problemelor financiare, TVR a fost "deconectata de la activitatea sa de baza, aceea de a oferi publicului continut", iar TVR "nu tine cont de audienta pe care o are". Productia nu e suficient de coordonata.

Audienta: Din cauza problemelor de continut, lipsei de independenta si de viziune critica, scade increderea publicului. TVR are nevoie de o schimbare radicala a politicii sale editoriale.

Dintr-un studio nou, dotat pentru transmisii HD, presedintele-director general al TVR, Irina Radu, a aratat ca "performanta noastra in 2016 a fost ca am supravietuit", acesta fiind anul cel mai greu din istoria televiziunii, pe fondul acumularii unor datorii imense si al altor disfunctionalitati - de la rata mica a taxei tv si colectarea ei defectuoasa, la influenta politica asupra consiliilor de administratie.La randul lor, reprezentantii EBU au sanctionat decizia guvernului de a elimina taxa TV si de a acoperi cheltuielile TVR de la bugetul de stat. Dar au adm2016is ca sistemul acestei taxe, in Romania, era foarte prost pus la punct si si-au exprimat speranta ca, dupa cum a aratat Irina Radu, ar fi vorba despre o masura temporara, dupa care s-ar putea sa se revina la un sistem mai eficient de colectare a taxei TV. E nevoie, au spus ei, de o sursa sustenabila de finantare, cu o proiectare a activitatii pe termen lung si garantii ca nu exista un amestec politic in bugetul pe termen lung al TVR.Tot ei au aratat si conditiile ca situatia televiziunii publice sa se imbunatateasca: in principal, ca parlamentul si guvernul sa accepte masuri precum un buget multianual si un plan pe termen lung pentru TVR, care sa diminueze conditionarile politice, dar si reforma interna, in frunte cu separarea, pe calea unor schimbari legislative, a functiilor de presedinte si director general. Un proiect de lege in acest sens se afla, in prezent, in dezbatere la Comisia de Cultura din Senat, iar ideea acestei separari este sprijinita, cel putin declarativ, atat de Irina Radu, cat si de PDG-ul Radio Romania, Ovidiu Miculescu.Televiziunea intampina probleme majore pe toate palierele: strategie, guvernanta (conducerea), finantare, productia de continut, audienta, continutul editorial, productia, aparatura si tehnologie.