Postul Kanal D, amendat cu 200.000 de lei pentru abateri privind durata publicitatii

Pentru aceeasi abatere, Antena 3 a fost amendata cu 25.000 de lei, Realitatea TV cu 10.000 de lei, iar B1 TV a fost somat public.Radu Herjeu, membru al CNA, a precizat ca durata totala a depasirilor in lunile septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie 2016 a fost, cu aproximatie, de patru ore si 48 de minute la Kanal D, 39 de minute la Antena 3, 10 minute la Realitatea TV si cinci minute la B1 TV.CNA a monitorizat duratele insertiilor de publicitate la posturile Antena 1, Antena 3, B1 TV, Kanal D, National TV, Prima TV, Pro TV, Realitatea TV, TVR 1 si Romania TV.Consiliul a stabilit ca posturile Kanal D, Antena 3, Realitatea TV si B1 TV au incalcat prevederile potrivit carora proportia de spoturi publicitare televizate si spoturi de teleshopping dintr-un interval de o ora nu poate depasi 20%, respectiv 12 minute; in cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depasi opt minute din timpul oricarei ore date.'La doua posturi sunt in impas din cauza legii, pentru ca, de exemplu, la Kanal D, acele depasiri, calculate la media de minut in prime time, ar insemna 1.296.000 de lei, iar amenda noastra maxima e de 200.000. Este rentabil. Intr-o astfel de situatie amenda pe care as propune-o ar fi exact echivalentul sumei de bani pe care ei au sustras-o din piata, in detrimentul celorlalti radiodifuzori. La Antena 3, la fel, sunt 438.750 de lei. La B1 sunt 6.750 de lei si la Realitatea 13.500', a declarat Valentin Jucan, membru al CNA.Reprezentantul Kanal D, Catalin Baleanu, a spus ca postul a avut o conduita exemplara, cu exceptia lunii noiembrie.'In cazul lunii noiembrie, colegii mei de la departamentul de vanzari s-au confruntat cu o situatie atipica, s-au vazut pusi in situatia de a primi un numar disproportionat de mare de comenzi de publicitate comparativ cu lunile precedente, au acceptat numai o parte din ele, ceea ce a condus la aceasta situatie de depasire a duratei in noiembrie. Ce au facut colegii pentru a compensa - au redus proportional durata spoturilor de autopromovare', a explicat Baleanu.Norina Ionescu, reprezentanta Antena 3, a mentionat ca la acest post este vorba despre reportarea minutelor de publicitate de pe un interval orar pe altul. 'Fiind vorba la Antena 3 despre emisiuni in direct, in care oamenii aceia isi expun niste idei, nu poti sa le tai microfonul la secunda, ca sa bagi publicitate', a precizat Ionescu.Prezent la sedinta CNA, presedintele Agentiei de Monitorizare a Presei, Mircea Toma, a facut referire la nerespectarea prevederii conform careia ferestrele dedicate transmisiei teleshoppingului de catre un serviciu de programe care nu este dedicat exclusiv acestuia trebuie sa aiba o durata neintrerupta de minimum 15 minute.CNA a stabilit sa se faca un raport de monitorizare referitor la durata acestor ferestre privind teleshoppingul pe o saptamana.