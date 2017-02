Surse: Jurnalistul Claudiu Lucaci de la TVR, luat in calcul pentru functia de purtator de cuvant al Guvernului

Jurnalistul Claudiu Lucaci a avut, saptamana trecuta, o discutie la Guvern cu premierul Sorin Grindeanu pentru a ocupa functia de purtator de cuvant, au declarat pentru News.ro surse oficiale. Potrivit acestora, in urma discutiilor nu s-a luat o decizie finala.Claudiu Lucaci a mai fost purtator de cuvant in guvernul Adrian Nastase. De asemenea, el a fost consul al Romaniei la New York si consul general la Los Angeles, in guvernarea PSD.Lucaci lucreaza la TVR din 1994, iar in 2009 a fost detasat de la Televiziunea Romana la Ministerul Tineretului si Sporturilor, condus atunci de Monica Iacob Ridzi, in functia de director de comunicare.In 2012 Claudiu Lucaci a fost numit in functia de director de stiri la Televiziunea publica, functie din care a fost demis in primavara lui 2015, dupa ce a picat examenul de reevaluare.Initial, el obtinuse punctaj de trecere, dar Stelian Tanase, presedinte director general la acea vreme la TVR, a decis reevaluarea lui Lucaci in urma unei contestatii prin care unul dintre membrii din Consiliul de Administratie l-a acuzat pe Lucaci ca a plagiat lucrarea unei colege.El a contestat demiterea in instanta si a castigat.