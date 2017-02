Malin Bot, redactorul-sef al site-ului Romania libera, a fost concediat

"Este vorba despre restructurari. Nu vine nimeni in locul lui deocamdata. Ne vom descurca noi (restul echipei, n.r.)", a spus Razvan Chiruta pentru News.ro, refuzand sa comenteze motivele concedierii lui Malin Bot.Malin Bot a spus pentruca ar fi fost concediat la cererea lui Alexander Adamescu."De ieri seara, nu mai sunt nici redactor-sef pe online, nici jurnalist la Romania libera, decizie impusa de Alexander Adamescu, fiul milionarului Dan Adamescu, peste capul tuturor, fara sa am o explicatie foarte clara. Singurul lucru ar fi ca am participat, duminica, la protestul de la Timisoara, unde am tinut si un discurs", a spus jurnalistul.El a adaugat ca nu are ce sa ii reproseze lui Sabin Orcan, directorul editorial al ziarului Romania libera."A fost asa cum trebuie sa fie fata de un jurnalist care scrie ce-i spune constiinta. A fost o decizie de tipul ori zboara ala ori inchide tot ziarul", a mai spus Malin Bot.Contactat de Pagina de media, Sabin Orcan nu a vrut sa comenteze declaratiile lui Malin Bot si a precizat ca postul a fost restructurat ca parte a unor reduceri de costuri. Sabin Orcan a mentionat ca a mai fost o persoana concediata, fara a mentiona numele acesteia."Ne-am despartit de comun acord de el, dar si de alte persoane. Facem o reducere generala de costuri. Printre aceste masuri de reduceri am decis si o reducere a aparatului redactional cu doua persoane, dintre care una este Malin. Cu parere de rau ne-am strans mana si ne-am despartit de comun acord", a spus el.Malin Bot este jurnalist de peste 20 de ani. El a fost corespondent local pentru publicatiile Cotidianul, Evenimentul zilei si Adevarul. A condus redactia ziarului gratuit Adevarul de Seara din Timisoara, publicatie care si-a incheiat aparitia in 2011. Malin Bot a fost redactor-sef al Adevarul.ro din 2011 pana in octombrie 2012, dupa care a preluat Evz.ro.