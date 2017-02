Dragnea si Tariceanu, sesizati in legatura cu incompatibilitatea sefului Radio Romania, Ovidiu Miculescu

Zeci de angajati ai Radioului public si mai multe organizatii si sindicate au transmis, luni, presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, o scrisoare prin care autorii atrag atentia unei situatii "de natura a afecta grav imaginea si credibilitatea Radio Romania: seful institutiei, Ovidiu Miculescu, este in stare de incompatibilitate, dar nu a dat niciun semnal ca ar intentiona sa demisioneze.Scrisoarea adresata lui Dragnea si Tariceanu:In atentia domnului Calin Popescu Tariceanu, Presedinte al Senatului,Domnului Liviu Dragnea, Presedinte al Camerei DeputatilorDomnilor Presedinti,Va aducem la cunostinta o situatie grava cu care se confrunta Societatea Romana de Radiodifuziune, situatie care se perpetueaza de o luna si este de natura a afecta grav imaginea si credibilitatea radioului public, precum si autoritatea interna a organismelor de conducere ale acestuia.Presedintele SRR, domnul Ovidiu Miculescu, se afla in stare de incompatibilitate, conform deciziei definitive nr. 227/31.01.2017 data de Inalta Curte de Casatie si Justitie.Cu toate acestea, domnul Ovidiu Miculescu nu a dat niciun semnal ca ar intentiona sa demisioneze, restabilind legalitatea la SRR. Mai mult, domnia sa continua sa reprezinte institutia inclusiv la consultarile initiate de Comisia de Cultura din Senat cu privire la modificarea Legii 41/1994. Consideram, in acest context, ca este momentul ca Parlamentul sa isi exercite rolul de control, analizand efectele juridice ale acestei situatii si adoptand masurile care se impun pentru restabilirea legalitatii.Conform prerogativelor legale care va revin, va rugam sa luati toate masurile necesare pentru rezolvarea situatiei in care se afla Societatea Romana de Radiodifuzine si aplicarea legii care reglementeaza situatiile de incompatibilitate.De asemenea, le solicitam parlamentarilor ca in dezbaterile privind modificarile legii 41/1994 (pe care organizatiile semnatare le saluta) sa aiba in vedere respectarea criteriilor de integritate la toate nivelurile de management ale societatilor publice de radio si televiziune si sa prevada proceduri clare si rapide pentru a nu ne mai afla in aceasta situatie de tergiversare procedurala in aplicarea unei hotarari judecatoresti.ActiveWatchAsociatia ProDemocratiaAZIR - Asociatia Ziaristilor Independenti din RomaniaComitetul Sectorial Mass-MediaFederatia Sindicatelor din SRRFreedom House RomaniaSindicatul Roman al Jurnalistilor MediaSindSindicatul Unit al Salariatilor - Radio RomaniaCentrul pentru Inovare PublicaCentrul pentru Jurnalism IndependentExpert ForumSemneaza, totodata, angajati SRR care au participat la demersul ¬Kompatibil¬:Alexandru Rusu - realizator Radio Romania ActualitatiCatalin Gombos - realizator Redactia InformatiiCorina Sabau - redactor Radio Romania InternationalTheodora Cristez, realizator Radio Romania InternationalBogdan Matei, publicist-comentator, Radio Romania InternationalConstantin Cristian Bleotu - realizator Radio Romania CulturalChristine Bleotu (Lescu) - redactor Radio Romania InternationalDaniel-Florin Onea, redactor, Radio Romania InternationalMihai-Radu Ceascai, artist instrumentist-sef partida, Orchestra Nationala RadioSilviu Albei, artist-instrumentist trompeta, Big Band RadioOana Enachescu, realizator Radio Romania Cultural,Iulia Niculae, regizor emisie, Bucuresti FMMircea Mihai, realizator Radio Romania InternationalDaniel Bilt, Radio Romania InternationalMara Popa, realizator Radio Romania InternationalIovan Popovici, realizator Radio Romania InternationalMihai Timariu, referent specialitate, Serviciul JuridicOvidiu Groza, specialist marketing, Studiourile TeritorialeMira Gombos, realizator, Redactia InformatiiVictor Gabriel Mihalache, reporter, Radio BucurestiAnca Romeci, realizator, Romania ActualitatiCristina Grecu, realizator, Redactia InformatiiStefania Ceascai, referent de specialitateLarisa Calistru, redactor, Radio Romania ConstantaLiliana Fustanela, redactor, Radio Romania ConstantaBogdan Comsa, redactor, Radio Romania ConstantaIoan Dobrinescu, Seful Comisiei de Evaluare a Inregistrarilor Muzicale Radio, Dep. PatrimoniuMario Balint, corespondentAna-Maria Cononovici, redactor, Radio Romania InternationalLaurentiu Calomfirescu, specialist marketing, Directia MarketingNicolae Stoica, specialist marketing, Centrul Cultural MediaVeronica Goiceanu, reporter, Radio Romania CraiovaCristian Netoiu, regizor emisie, Radio Romania CraiovaCornel Marcu, tehnician audio, Radio Romania CraiovaPantelica Gheorghe, tehnician audio, Radio Romania CraiovaEmil Ana, tehnician echipamente radio, Radio Romania CraiovaIonela Mengher, redactor, Radio Romania InternationalBogdan Isopescu Pop, realizator, Radio Romania ActualitatiCornelia Scarlat, specialist marketing, Centrul Cultural MediaClaudiu Petrica Tiganas, ilustrator, Radio Romania ActualitatiIrina Calin, realizator, Radio Romania InternationalDaniela Coman, realizator, Redactia InformatiiOrodel Olaru, redactor, Radio Romania ActualitatiPompilius Onofrei, realizator, Radio Romania ActualitatiGabriela Moise, organizator productie, Departament Studiouri TeritorialeGiacomina Lucarelli, operator echipamente radio, Radio Romania ActualitatiVasile Luca, realizator, Radio Romania ClujMihai Miclaus, realizator, Radio Romania ClujDinicu Braghina, realizator, Radio Romania Cluj,Dinisia Magureanu, secretar, Centrul Cultural MediaCarmen Nicolau, operator echipamente radio, Radio Romania ActualitatiAna-Maria Popescu, redactor, Radio Romania InternationalActiveWatch / CC BY 3.0