Ce motive invoca seful Radioului public, Ovidiu Miculescu, sa ramana in functie dupa ce a fost declarat incompatibil - audieri la Parlament

Ovidiu Miculescu, presedinte-director general al Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR), a fost audiat marti de Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in urma adresei transmise de organizatia ActiveWatch la jumatatea lunii februarie.Pe 1 februarie, instanta suprema a decis definitiv ca Ovidiu Miculescu a fost in incompatibilitate, respingand definitiv cererea acestuia de anulare a raportului Agentiei Nationale de Integritate, care in octombrie 2013 a stabilit ca timp de doi ani el a ocupat simultan functia de membru al Consiliului de Administratie al SRR si pe cea de manager in SRR."Dupa 7 ani s-a pronuntat aceasta hotarare. Era vorba atunci de un alt mandat, o alta functie, despre o alta legislatura, care s-a incheiat. Eu am preluat in 2012 un mandat de la jumatate, in urma demisiei lui Demeter Andras. Pana atunci, fusesem membru in Consiliul de Administratie. Mandatul acela s-a incheiat in 2014. Atunci a inceput un alt CA, in care am fost propus si s-a votat. Acesta este cel de-al doilea mandat", a explicat Miculescu, la intalnirea de marti.El a invocat faptul ca Agentia Nationala de Integritate (ANI) s-a sesizat tarziu, dar si ca nu se agata de functie. "ANI a sesizat aceasta chestuiune pe 14.02.2013, dupa 7 - 8 luni. Practic, orice sanctiune disciplinara putea fi aplicata in termen de 3 ani de la incetarea cauzei de incompatibilitate, pentru ca sesizarea a venit dupa incetarea starii de incompatibilitate", a citit Miculescu din adresele trimise celor Comisiilor pentru cultura din Camera Deputatilor si Senat.Legea 41 e foarte aproape de modificare, a mai spus el. "Ea are ca subiect principal separarea functiilor de presedinte al CA si de director al radioului. Dupa toate asalturile asupra radioului - care a fost atacat intr-un mod salbatic in 2016 - audienta a crescut. Misiunea publica e indeplinita, dar cred ca a fost o experienta pe care, sincer, nu imi doresc a o repeta. Pe principiul ca doar cel care face poate desface, Parlamentul poate lua o decizie".Miculescu a venit la intalnirea de marti insotit de avocatul sau, Tudorel Popa, care a sustinut ca sanctiunea nu mai poate fi aplicata. Textul legii e destul de clar. "In baza raportului depus de ANI nu se mai pot aplica sanctiuni", a spus avocatul.Gigel Stirbu, presedintele comisiei, a afirmat: "Colegul meu de la Comisia pentru Cultura din Senat (Georgica Severin, n.r.) m-a anuntat ca a intrat in posesia adresei trimise de ANI prin care Parlamentul e somat sa puna in aplicare decizia instantei supreme - de a constata incetarea mandatului domnului Miculescu. El a trimis o informare birourilor permanente, urmand ca ele sa consulte comisia juridica si sa formuleze un punct de vedere. Ca atare, noi nu dispunem ceva aici. Ne putem spune o parere public. Daca birourile permanente reunite ale celor doua camere vor lua in calcul aceasta adresa, atunci fiecare dintre colegii de fata vor vota cum vor crede de cuviinta".Deputatul Emil Pascan a adaugat: "Nu era cazul sa veniti cu un avocat, nu suntem instanta. Nefiind jurist, nu invoc decat o chestuiune logica. Oare ICCJ nu cunostea legea? Eu cred ca o cunostea si ramane ca, intr-un fel sau altul, sa constatam ce a decis si, eventual, sa punem in aplicare".Nicolae Bacalbasa, deputat PSD, a replicat, venind in apararea lui Ovidiu Miculescu. "In Romania, din pacate, nu exista jurisprudenta. Inconsecventa juridica nu poate fi contestata. ANI e o institutie terorista, care urmareste scopuri politice, al carei cap a intrat in puscarie. Si eu sunt cercetat de ANI de vreo sapte ani, desi am fost un director corect de spital. D-asta stau si la bloc. Chestia asta a facut-o fara sa incheie dosarul, doar ca sa aiba acces la conturile mele bancare", a spus el.Prin reclamatia facuta, Mircea Toma, reprezentant al organizatiei ActiveWatch, il "hinghereste" pe Ovidiu Miculescu, a mai afirmat Bacalbasa.El a amintit si de disputele privind Legea prin care au fost eliminate cele 102 taxe nefiscale, intre care si cea radio-TV. "Imi pare foarte rau ca nu ati inteles anularea taxei pentru acest popor. Poporul era santajat".In replica, Miculescu a spus: "Sigur ca de aici mi se trag multe, dar am considerat ca in geografia europeana si internationala, ne-am uitat spre majoritatea tarilor, cu democratii mai vechi, cu stiinta mai veche in domeniu, iar pe termen mediu si lung, un serviciu public trebuie sustinut de cetateni".El a precizat ca, in Romania, aproximativ 5,5 milioane de gospodarii plateau taxa radio-TV. "Nu era o chestiune de bagat mana in buzunar. Aici a fost o discutie pe principii. Eu am crezut si cred ca aceasta varianta era mai buna. Acel moment a generat o serie de lucruri pe care le inteleg, dar as vrea sa nu suprapunem planurile".Intrebat daca s-a gandit sa demisioneze, Miculescu a raspuns: "Anul 2016 a fost cel mai bun din istoria moderna a radioului. Functia de manager pe care o invoca ANI nu exista. Nu voi lasa asa acest lucru. Oricum, se schimba legea. Dupa ce depuneam raportul pe 2016, imi vedeam de drum cu amarul gust al faptului ca statul amendeaza competenta, eficienta, performanta, nu ii plac statului astfel de apucatiuri, in ghilimele. Deci, da".Pe 15 februarie, organizatia de media ActiveWatch a sesizat Comisiile de cultura ale Parlamentului in legatura cu incompatibilitatea in care se afla Ovidiu Miculescu, cerand sa fie adoptate masurile care se impun pentru restabilirea legalitatii.