Google lanseaza YouTube TV in SUA

Abonatii vor avea la dispozitie un serviciu DVR online cu spatiu nelimitat care le va permite sa inregistreze si sa vada oricand orice emisiuni sau transmisiuni sportive.Aplicatia va merge pe desktop, tablete si telefoane cu Android si iOS. Aceasta va oferi suport pentru Chromecast, ca utilizatorii sa poata viziona continutul favorit, live sau inregistrat, pe televizor.Abonatii YouTube TV vor avea acces si la continutul serviciului YouTube Red. Fiecare abonament va include 6 conturi, fiecare cu propriile preferinte si propriul serviciu DVR online cu spatiu nelimitat.Din cauza modului in care au fost negociate drepturile de autor, nu toate platformele pe care va fi disponibil YouTube TV vor oferi acces la acelasi continut. Spre exemplu, meciurile din NFL vor putea fi vazute pe PC si televizor, dar nu si pe telefoanele mobile, unde Verizon detine drepturi exclusive pentru streaming.YouTube TV nu are o data oficiala de lansare dar se stie ca va costa 35 de dolari pe luna si va disponibil doar in Statele Unite, cel putin la inceput.