​Culmea presei partinitoare in SUA: Site-uri ultraliberale si ultraconservatoare, cu acelasi proprietar, care "vand furie"

In urma acestui anunt, Buzzfeed a constatat ca doua site-uri aparent total diferite - unul care alimenteaza, prin limbajul folosit, ura publicului democrat impotriva lui Trump, iar celalalt - ura conservatorilor fata de "establishmentul" liberal pe care il contesta noul presedinte, au publicat informatia cu texte aproape identice. Articolele foloseau aceleasi cuvinte, dar titlurile erau diferite. Titlul de pe Liberal Society era "Casa Alba a sutuit-o, pana la urma, pe Kellyanne Conway, esti fericit?", in timp ce pe Conservative 101 titlul suna "Casa Alba tocmai a sutuit-o pe Kellyanne Conway, pregateste-te sa te enervezi". Tweet-urile ce anuntau articolele erau optimizate pentru "bule" social media opuse.

CNN a anuntat, recent, ca unui consilier-cheie al lui Donald Trump, Kellyanne Conway, i-a fost limitat temporar posibilitatea de a mai aparea la televizor, dupa o serie de situatii limita pe care aceasta le-a cauzat in relatia dintre Administratie si media si dupa ce mai multe televiziuni au renuntat sa mai apeleze la ea, considerand ca e manipulatoare si, de fapt, nu ar mai avea acces la cercul restrans al presedintelui.Similitudinile au determinat Buzzfeed News sa cerceteze situatia, iar site-ul a ajuns la concluzia ca ambele site-uri au acelasi proprietar - American News LLC din Miami. Compania mai editeaza un site liberal, Democratic Review; unul conservator, American News, ce a atras atentia in campania electorala printr-un articol fals cum ca Denzel Washington l-ar fi sprijinit pe Trump; dar si GodToday.com, site ce atrage cititori din retelele sociale lasandu-i sa inteleaga, eronat, ca vor gasi acolo continut religios relevant.Potrivit sursei citate, site-urile exploateaza la maxim, cu resurse minime, partizanatul excesiv provocat in SUA de ultimele alegeri prezidentiale. Potrivit unui expert citat de Buzzfeed News, ele sunt, de fapt, "produse de marketing" al caror scop este, in esenta, sa atraga cititori doar pe baza "furiei" lor politice. Cu ce rezultate? Site-ul American News are o pagina Facebook cu peste 5 milioane de fani, Liberal Society - printr-o pagina cu peste 2 milioane de fani, iar stirile false promovate de American News atrag milioane de reactii, distributii si comentarii pe Facebook.