Pentru a scapa de trolli, un site norvegian isi obliga cititorii sa citeasca articolele inainte de a comenta

De la jumatatea lunii februarie, NRKbeta, filiala a radioteleviziunii public NRK specializata in media si tehnologii, propune, cu titlu experimental, ca orice persoana care vrea sa comenteze sa raspunda mai intai la trei intrebari inspirate din articol."In general, am vazut ca multi nu citesc decat titlul si cateva randuri inainte de a se arunca la comentarii pentru a participa la dezbatere", a explicat redactorul sef al NRKbeta, Marius Arnesen."Punand trei intrebari inspirate din text, ne asiguram ca discutia este legata de o baza de cunostinte comune", a adaugat el.In acest fel, se ridica nivelul dezbaterii dar sunt descurajate si reactiile intempestive."Daca sunteti agasati de ceva din articol, sunteti obligat sa faceti o pauza, sa reflectati un pic si sa cititi articolul, daca nu ati facut-o deja", a precizat Arnesen.Experimentul este inca prea recent pentru a trage concluzii definitive, explica acesta, mentionand insa ca numarul de comentarii a ramas aproape stabil si ca reactiile cititorilor sunt in general pozitive.