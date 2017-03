TVR 1 a fost somat pentru incalcarea legislatiei audiovizualului intr-o emisiune in care a fost invitat Ghita

Potrivit CNA, este vorba despre prevederi conform carora, in virtutea dreptului la propria imagine, in cazul in care in programele audiovizuale se aduc acuzatii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie sustinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul sa intervina pentru a-si exprima punctul de vedere; daca acuzatiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie sa respecte principiul audiatur et altera pars; in situatia in care persoana vizata refuza sa prezinte un punct de vedere, trebuie sa se precizeze acest fapt; moderatorii programelor au obligatia sa solicite ferm interlocutorilor sa probeze afirmatiile acuzatoare sau sa indice, cel putin, probele care le sustin, pentru a permite publicului sa evalueze cat de justificate sunt acuzatiile.In sinteza constatarii se arata ca in a doua parte a emisiunii "Romania 9" din 8 noiembrie 2016 a fost invitat Sebastian Ghita, care a discutat despre "motivele ce l-au determinat sa se implice in politica, despre presupusa relatie de prietenie pe care acesta a avut-o cu Laura Codruta Kovesi, despre cum l-a cunoscut pe Victor Ponta si relatia de prietenie cu acesta si despre afacerea Black Cube".Ghita a facut mai multe afirmatii despre procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, fara a prezenta dovezi care sa sustina cele spuse. In timpul emisiunii nu a fost prezentat un punct de vedere al lui Kovesi.Reprezentantul TVR 1 a declarat, in sedinta CNA de joi, ca moderatorul a cerut probe, dovezi in nenumarate randuri