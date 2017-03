Mircea Badea spune ca i-a facut plangere penala lui Moise Guran din cauza alertei false de cutremur / Guran: "E ok, asta urma sa fac si eu"

Amintim ca utilizatorii aplicatiei Biziday a lui Moise Guran au primit vineri seara un mesaj de alerta care avertiza ca un cutremur de 10 grade pe scara Richter ar fi avut loc in Romania , in zona Vrancea. Guran a precizat atunci imediat pe Facebook ca este posibil ca serverul sa fi fost spart.Mircea Badea a publicat duminca pe blog textul sesizarii pe care ar fi trimis-o pe mail Ministerului Public:"Subsemnatul Badea Mircea Radu, proprietar al blogului www.mircea-badea.ro si realizator de emisiuni la Antena3, doresc sa sesizez Ministerul Public cu privire la urmatoare situatie.La data de 3.03.2017 abonatii aplicatiei Biziday au primit o alerta de cutremur de 10 grade pe scara Richter. A aparut astfel un sentiment de panica teribila la foarte multi cetateni care au primit aceasta informatie falsa. Prin intensitatea sentimentului de panica si prin dimensiunea raspandirii acestuia consider ca ne aflam in prezenta unui pericol pentru ordinea publica.Situatia a devenit subiect de stiri si dezbatere pe toate site-urile si televiziunile de stiri si pe retelele de socializare.Domnul Moise Guran, persoana cunoscuta in spatiul public, este cel care gireaza activitatea si functionarea acestei aplicatii si isi asuma asta, cu subiect si predicat.Atasez cateva reactii ale abonatilor aplicatiei care au trait momente de groaza si care au actionat sub imperiul acestei stari. Mentionez ca acestia sunt oameni obisnuiti sa #reziste si nu se sperie usor. Dar cand e vorba despre o situatie de viata si de moarte despre care sunt avertizati de o aplicatie asumata de un cetatean in care au incredere, s-au lasat cuprinsi de sentimentul de panica si au reactionat ca atare.Fata de cele prezentate, chestiuni care consider ca intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni prevazute de lege, va rog sa luati masurile legale care se impun.Aceasta este declaratia pe care o sustin si o semnez pe propria raspundere!Va multumesc, Mircea Badea!"In replica, Moise Guran a scris duminica pe pagina sa de Facebook ca si el va face o plangere penala, in conditiile in care, dupa cum a explicat in cateva postari anterioare, "exista o mare probabilitate ca mesajul de aseara (alerta falsa de cutremur, n.r.) sa fi fost rezultatul unui atac". "Procurorii vor incepe bineinteles o urmarire penala in rem, pentru a determina daca cineva a incercat sa puna in pericol securitatea publica", afirma Guran."Un cetatean (utilizator sau nu al aplicatiei Biziday, nu e clar) sustine ca a facut o plangere penala. E ok, asta urma sa fac si eu, chiar daca nu pe email. Daca cetateanul respectiv dorea doar mai multe sharuri, uite il ajut, nu conteaza.Procurorii vor incepe bineinteles o urmarire penala in rem, pentru a determina daca cineva a incercat sa puna in pericol securitatea publica.Noul Cod Penal Art. 404 - Comunicarea de informatii false Comunicarea sau raspandirea, prin orice mijloace, de stiri, date sau informatii false ori de documente falsificate, cunoscand caracterul fals al acestora, daca prin aceasta se pune in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani", a scris Moise Guran, duminica, pe Facebook.