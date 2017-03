VIDEO Coca-Cola a lansat o reclama "gay-friendly" adresata tuturor genurilor si generatiilor:Este o poveste umana in care Cola joaca un rol-cheie in dezvoltarea unei drame

Ce inseamna "Gay-friendly"

Este o expresie care se refera la anumite locuri, politici, persoane, companii si institutii care sunt deschise si primitoare fata de membrii comunitatii LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transgender), cu scopul de a crea un mediu marcat de sustinere, respect, egalitate si lipsa prejudecatilor."Rivalitatea dintre frati nu a aratat niciodata mai atotcuprinzatoare ca acum", au declarat reprezentantii publicatiei Out Magazine, referindu-se la noua reclama a companiei Coca-Cola, ce a fost lansata saptamana trecuta. Jurnalistii de la Marketing Week au avut o opinie similara.Desi filmele si serialele TV cu tematica gay au devenit destul de comune, publicitatea este un domeniu de activitate care a acceptat mai greu ideea de a promova cuplurile de acelasi sex, in special atunci cand este vorba de brandurile de renume mondial.Noua reclama Coca-Cola, parte a campaniei globale "Taste the Feeling", prezinta o adolescenta care il priveste cu un interes nedisimulat, de la o fereastra aflata la parter, pe un tanar care curata o piscina, in timp ce fratele ei face acelasi lucru de la o fereastra aflata la etaj.Cei doi frati alearga spre frigider si incearca sa se impiedice unul pe celalalt in aceasta cursa, pentru a ajunge la o sticla de Coca-Cola, rece, si sa o ofere tanarului de pe marginea piscinei, pe acordurile cantecului italian "Come Prima" care sunt difuzate in fundal.In ciuda eforturilor depuse de cei doi frati, in momentul in care ei ajung langa piscina, ei constata ca mama lor a fost mai rapida si ii oferise deja tanarului in cauza o sticla de Coca-Cola.Noua reclama nu contine dialoguri si reprezinta unul dintre cele patru spoturi publicitare ce au fost incluse in noua campanie globala a companiei americane."Este o poveste umana, in care Coca-Cola joaca un rol-cheie in dezvoltarea unei drame", a spus Ali Brubaker, senior manager al departamentului global de PR al Coca-Cola."Noi includem mesaje culturale relevante, in mod organic, in reclamele noastre, insa nu ca subiect principal al povestii, ci in subtext", a adaugat el.