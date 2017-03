Antena 3, amendata de CNA pentru o emisiune in care Olivia Steer a vorbit despre vaccinuri si mamografie

Amenda a fost propusa de Radu Herjeu si a fost votata de sapte din cei opt membri CNA prezenti la sedinta - Florin Gabrea, Orsolya Eva Borsos, Viorel Vasile Buda, Monica Gubernat, Gabriel Tfeanu, Radu Bogdan Herjeu si Dorina Rusu. Radu Calin Cristea a fost impotriva."Nu putem sa il oprim pe Mihai Gadea sa invite pe cine vrea in emisiune sa vorbeasca despre ce vrea (...) Faptul ca accepti de dragul audientei sa faci o emisiune pe un subiect important si accepti sa nu inviti pe nimeni din partea cealalta, eu cred ca asta este doar problema moderatorului. Doamna Olivia Steer poate sa spuna ce vrea dansa, din experienta personala, dar ati observat ca nu a povestit despre experienta personala, a citat niste cercetatori fara sa ii numeasca", a spus Radu Herjeu.Norina Ionescu, reprezentant al televiziunii la CNA, a spus ca in cadrul emisiunii a fost citat un comunicat al Ministerului Sanatatii si ca moderatorul Mihai Gadea a indemnat telespectatorii sa isi puna intrebari."A fost un comunicat de la Ministerul Sanatatii care a fost citat in cadrul emisiunii. A fost mentionata si doamna Monica Pop, chiar daca are o alta specializare si a fost mentionat faptul ca punctul ei de vedere este foarte vehement si este clar impotriva luarilor de pozitie, indiferent pe ce - bloguri, Facebook, ale Oliviei Steer. A fost citata si doamna doctor. Mihai Gadea a indemnat telespectatorii sa isi ridice niste intrebari, nu sa ia de buna ce a filtra probabil Olivia Steer, care nu are nicio calificare in domeniul medical", a spus Norina Ionescu.La randul lui, Florin Gabrea a spus ca Antena 3 nu avea dreptul sa invite o persoana lipsita de calificare medicala sa discute despre vaccinare."Antena 3 nu cred ca avea dreptul sa invite o persoana care nu are niciun fel de calificare medicala si care a acordat discutii de o gravitate inspaimantatoare cu privire la vaccinarea copiilor. Stiti foarte bine ca s-a vorbit de o epidemie de rujeola, pentru ca nu s-au vaccinat cum trebuie. Pe probleme de cancer, de boli letale, nu poti sa chemi o persoana care sa emita o singura fraza, o jumatate de fraza intr-o directie, fara sa ai o a doua persoana. Iar daca doamna Olivia Steer a solicitat ca in timpul discutiei sa nu fie nimeni altcineva, eu nu inteleg", a spus Florin Gabrea."Mai intai, cand deschid gura despre o boala trebuie sa ma asigur ca nu fac rau", a intervenit si Viorel-Vasile Buda.Dorina Rusu a spus ca Olivia Steer a capatat un plus de legitimitate nemeritat fiind invitata la o emisiune cu audienta mare. "Prin faptul ca a invitat-o pe doamna Olivia Steer, si treaba ei ce parere are si, intr-adevar, a daunat prin ceea ce a facut pe Facebook, dar faptul ca a fost invitata la Antena 3 intr-o emisiune cu audienta atat de mare i-a dat i legitimitate in plus. Nu are cum Olivia Steer sa aiba legitimitate cu privire la probleme medicale privind sanatatea copiilor, sanatatea femeilor bolnave de cancer. Cum se poate sa spuna la televizor ca mamografiile sunt periculoase si un cancer, daca ai rabdare sa il lasi 6 ani, atunci se resoarbe de la sine?", a spus Dorina Rusu.In cadrul emisiunii, potrivit raportului de monitorizare, Olivia Steer a afirmat ca vaccinurile au fost responsabile pentru moartea mai multor copii din judetul Arges. Ea a invocat, in sprijinul spuselor, un raport al Corpului de Control al Guvernului.Olivia Steer a mai spus in emisiune ca, in stadiile incipiente ale cancerului, mamografia ar face rau, pentru ca anumite forme ale acestuia nu se dezvolta daca sunt lasate in pace. Chiar si cancerele mai dezvoltate se pot remite de la sine, in anumite cazuri. Ea a citat asa-zise studii aparute online.La intrebarea moderatorului privind eficacitatea vaccinurilor in prevenirea epidemiilor, invitata a spus ca vaccinurile nu au nicio eficacitate, dimpotriva, persoanele vaccinate devin factori de raspandire a bolii. Olivia Steer a sustinut ca acesta este punctul de vedere al Organizatiei Mondiale a Sanatatii.In emisiunea "Sinteza Zilei" din 14 februarie 2017 a fost difuzata o ancheta jurnalistica denumita "Fratia smecherilor din Bucovina" in cadrul careia, potrivit reclamantului, Cristian Macsim, s-au prezentat in mod tendentios si distorsionat, fara respectarea prevederilor legale, fapte si evenimente in legatura cu persoana lui."Daca un dosar este inchis, ce rost are sa discutam despre el la televizor? Din punctul meu nu avem ce sa discutam despre el decat daca avem dovezi ca inchiderea lui s-a facut in mod ilegal. Altfel, de spre ce sa discutam? Aici nu se vorbeste de acest lucru. Se aminteste ca din motive pe care nu le cunoastem exact, s-a inchis dosarul. (...) Toate dovezile din acest material vin din dosar, care s-a inchis", a spus Radu Herjeu, amintind titlul difuzat in cadrul materialului: "Sef de serviciu secret, acuzat ca e nasul mafiei"."Cine il acuza? Ca s-a inchis dosarul. Cine il mai acuza?", s-a intrebat el.Sanctiunea a fost acordata in baza articolelor 3, alineatul 2 din Legea audiovizualului, 66, alineatul 1, litera a si articolul 66, alineatul 2 din Codul audiovizual pentru emisiunea "Sinteza zilei" din 21 septembrie.Amenda a fost aplicata, de asemenea, in baza articolului 40, alineatul 1 din Codul audiovizualului pentru emisiunea "Sinteza Zilei" din 14 februarie. Forul a cerut si acordarea dreptului la replica fostului sef al Serviciului Secret al Politiei din Suceava, Cristian Macsim.