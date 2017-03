​Compania-sora a Pro TV din Bulgaria, bTV Media, amendata cu 1,5 milioane de euro pentru abuz de pozitie dominanta

Arbitrul concurentei din Bulgaria a amendat, saptamana aceasta, cu 2,9 milioane de leva (aproximativ 1,5 milioane de euro) compania bTV Media Group, petru abuz de pozitie dominanta in negocierile cu mai multi cablisti, potrivit Broadband TV News . bTV apartine Central European Media Enterprises (CME), care in Romania opereaza grupul Pro TV.Comisia pentru Protectia Concurentei din Bulgaria, echivalentul Consiliului Concurentei din Romania, a aplicat aceste amenzi in urma plangerilor depuse de patru companii de cablu din Burgas, Sadanski, Plovdiv si Blagoevgrad. Acestea au vizat si o alta mare companie de televiziune din tara vecina, Nova, dar in cazul acesteia din urma nu au fost gasite nereguli.Potrivit anuntului oficial publicat pe site-ul Comisiei , ancheta acestui for a dus la concluzia ca bTV Media Group a inclus clauze abuzive in contractele prin care ofera, contra cost, cablistilor dreptul de a retransmite programele sale.Suma totala reprezinta cumulul a trei sanctiuni separate, de circa 972.000 de leva fiecare.Broadband TV News mai citeaza si relatari din presa bulgara potrivit carora Comisia respectiva ar mai investiga o plangere impotriva BTV, depusa la inceputul acestui an de o agentie de media, Piero 97. In februarie, acelasi site cita surse din industrie potrivit carora agentia ar datora BTV sume mari de bani pentru reclama difuzata si ar fi depus plangerea ca masura preventiva.